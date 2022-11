Epson muốn khai tử dòng máy in laser

Theo The Register, Epson cho rằng máy in phun có tiềm năng lớn hơn so với máy in laser để tạo ra những tiến bộ có ý nghĩa khi nói đến môi trường. Trong thực tế, Epson đã tạm dừng bán máy in laser ở nhiều thị trường, nhưng vẫn tiếp tục ở châu Á và châu Âu. Bất chấp các thay đổi này, công ty cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ người tiêu dùng bằng vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế.

Giám đốc tiếp thị và bán hàng Epson Koichi Kubota giải thích trong tuyên bố rằng: “Là một công ty, chúng tôi hoàn toàn cam kết đổi mới và hành động bền vững. Máy in phun sử dụng ít năng lượng hơn và ít bộ phận tiêu hao hơn. Trong khi máy in laser hoạt động bằng cách làm nóng và nung chảy mực vào một trang thì công nghệ máy in phun Heat-Free của Epson tiêu thụ ít điện hơn bằng cách sử dụng năng lượng cơ học để bắn mực lên trang. Hoạt động kinh doanh in ấn của chúng tôi từ giờ sẽ tập trung vào máy in phun”.

Trước đó, trong một bài đăng trên blog của Epson vào năm 2019, công ty tuyên bố máy in phun của họ tiêu thụ năng lượng ít hơn 85% so với máy in laser tốc độ tương tự. Chúng cũng tạo ra lượng khí carbon dioxide ít hơn tới 85%. Các máy in phun cũng có các thành phần cần thay thế ít hơn tới 59%.





Cùng với đó, Epson cũng đã giới thiệu mẫu máy in phun dành cho doanh nghiệp và máy in đa chức năng có thể tạo ra 40 đến 60 trang mỗi phút. Đó là con số ấn tượng bởi tốc độ in là một trong những điểm yếu chính của máy in phun.

Đáng chú ý, trong khi Epson cho rằng tính bền vững là lý do chính để ngừng sản xuất máy in laser thì gần đây công ty đã bị chỉ trích vì một số hành vi không thân thiện với môi trường khi khiến nhiều mẫu máy in bỗng nhiên không thể sử dụng dù vẫn đang hoạt động, bao gồm các mẫu L360, L130, L220, L310 và L365. Để máy in hoạt động trở lại, người dùng phải đưa thiết bị đến các trung tâm sửa chữa được ủy quyền hoặc thay thế toàn bộ máy. Về phần mình, Epson cung cấp chương trình tái chế cho những người lựa chọn thay thế.

Giải thích cho hành động này, Epson cho biết chất lượng và hiệu suất in khiến công ty phải làm điều đó. Cụ thể, họ nói rằng sự cố tràn mực làm hỏng tài sản của người dùng hoặc các vấn đề an toàn như mực thừa tiếp xúc với một bộ phận điện, từ đó gây ra mối nguy hiểm khi sử dụng.