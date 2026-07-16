Erling Haaland từ chối Tom Holland vì không biết ngôi sao 'Người nhện' là ai

Xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon phát sóng tối 14.7, Tom Holland lần đầu chia sẻ câu chuyện "xấu hổ" khi cố gắng liên lạc với Erling Haaland nhưng bị phớt lờ.

Tom Holland kể lại kỷ niệm 'dở khóc dở cười' về Erling Haaland

Nam diễn viên xác nhận anh từng nhắn tin trực tiếp trên mạng xã hội cho tiền đạo người Na Uy để ngỏ ý muốn gặp gỡ, song Erling Haaland không hề hồi đáp vì tưởng tin nhắn đến từ một người xa lạ. "Đúng vậy, tôi đã nhắn tin cho anh ấy. Và phải nói rằng, đó là một trải nghiệm giúp các diễn viên như tôi biết khiêm tốn hơn", Tom Holland hài hước chia sẻ.

Tom Holland vốn là người hâm mộ bóng đá và nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với các ngôi sao của môn thể thao vua Ảnh: Chụp màn hình show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Ngôi sao The Odyssey nói thêm: "Bạn sẽ nghĩ kiểu như: Mình sẽ nhắn tin cho anh ấy, mời anh ấy đi ăn tối. Nhưng chẳng có lấy một phản hồi. Không một lời từ chối, không cả câu: Tối nay tôi bận vì phải đá bóng. Không có gì cả".

Tom Holland cho biết ý định nhắn tin cho Erling Haaland xuất phát từ lần cả hai cùng có mặt tại chặng đua Formula 1 Monaco Grand Prix hồi tháng 6. "Chỗ ngồi của anh ấy ở khu vực khách mời đối diện với tôi. Tôi nghĩ cứ thử vận may xem sao nên gửi một tin nhắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ câu chuyện này lại được kể trên truyền hình trực tiếp. Nhưng mọi chuyện là như vậy", ngôi sao phim Người nhện nói.

Khi được MC Jimmy Fallon hỏi liệu còn muốn mời Erling Haaland đi ăn tối nữa hay không, nam diễn viên 9X hài hước đáp: "Tôi không nghĩ anh ấy sẽ muốn đi ăn với tôi sau chuyện hôm trước", ám chỉ thất bại gần đây của đội tuyển Na Uy trước tuyển Anh tại World Cup 2026.

Dù bị ngó lơ, Tom Holland vẫn dành nhiều lời khen cho tiền đạo sinh năm 2000. Anh gọi Erling Haaland là "một cầu thủ phi thường và một huyền thoại thực thụ".

Erling Haaland là một trong những cầu thủ được quan tâm nhất thế giới hiện nay, cả về thành tích thi đấu lẫn sức hút ngoài sân cỏ Ảnh: Reuters

Erling Haaland là một trong những ngôi sao nổi bật nhất tại World Cup 2026 dù đã chia tay giải đấu. Không chỉ gây ấn tượng bằng phong độ trên sân cỏ, chân sút của CLB Manchester City còn trở thành hiện tượng mạng xã hội với kiểu tóc "Viking Flow" đặc trưng cùng bộ sưu tập túi Hermès Birkin có giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD.

Bên cạnh hình ảnh một "cỗ máy săn bàn" trên sân cỏ với vóc dáng cao lớn, Erling Haaland còn được nhiều người yêu mến bởi tính cách thân thiện, hài hước và có phần tinh nghịch ngoài đời.