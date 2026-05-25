EU - Mexico: Phát hiện lại đối tác

Cũng không có gì khó hiểu khi hiệp định thương mại cũ được hai bên ký kết vào năm 2000. Nay thì tình thế của EU và Mexico đã thay đổi rất nhiều và khác biệt rất cơ bản so với trước, nên hai đối tác phải phát hiện lại nhau.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bắt tay với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Cung điện Quốc gia, ở Mexico ngày 22.5.2026. ảnh: reuters

Trong hiệp định thương mại mới, Mexico gần như không còn áp thuế quan gì đối với hàng hóa của EU. Sự ưu ái này độc nhất vô nhị trong tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của Mexico. EU cũng dành cho Mexico nhiều thuận lợi đặc biệt về tiếp cận thị trường và hợp tác chuyển giao công nghệ.

Hai bên liên thủ trong những vấn đề mang tính chiến lược đối với nhau và đối với thời cuộc như đảm bảo an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng về đất hiếm, kim loại quý hay như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Hai bên giờ phát hiện lại nhau bởi thời cuộc hiện tại trên thế giới nói chung và những thách thức đối với từng bên làm cho bên này thêm giá trị đối với bên kia. Đối với Mexico, EU là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng thứ 2 sau Mỹ. Còn EU có thể tận dụng thỏa thuận thương mại của Mexico với Mỹ và Canada để tiếp cận và thâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ.

Cả EU lẫn Mexico đều bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "xô đẩy" vào cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại, đều bị Washington gây khó dễ. Thiết lập mối quan hệ đối tác mới bằng cách hiện đại hóa hiệp định thương mại song phương cũ là cách tự vệ đắc dụng của họ trong bối cảnh hiện tại.