Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

EU - Mexico: Phát hiện lại đối tác

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
25/05/2026 09:52 GMT+7

Sau 10 năm, EU và Mexico mới tiến hành một cuộc gặp cấp cao song phương. Không chỉ dừng lại ở đó, hai bên còn tận dụng dịp này để ký kết "hiệp định thương mại được hiện đại hóa".

Cũng không có gì khó hiểu khi hiệp định thương mại cũ được hai bên ký kết vào năm 2000. Nay thì tình thế của EU và Mexico đã thay đổi rất nhiều và khác biệt rất cơ bản so với trước, nên hai đối tác phải phát hiện lại nhau.

EU - Mexico: Phát hiện lại đối tác - Ảnh 1.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bắt tay với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Cung điện Quốc gia, ở Mexico ngày 22.5.2026.

ảnh: reuters

Trong hiệp định thương mại mới, Mexico gần như không còn áp thuế quan gì đối với hàng hóa của EU. Sự ưu ái này độc nhất vô nhị trong tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của Mexico. EU cũng dành cho Mexico nhiều thuận lợi đặc biệt về tiếp cận thị trường và hợp tác chuyển giao công nghệ. 

Hai bên liên thủ trong những vấn đề mang tính chiến lược đối với nhau và đối với thời cuộc như đảm bảo an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng về đất hiếm, kim loại quý hay như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Hai bên giờ phát hiện lại nhau bởi thời cuộc hiện tại trên thế giới nói chung và những thách thức đối với từng bên làm cho bên này thêm giá trị đối với bên kia. Đối với Mexico, EU là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng thứ 2 sau Mỹ. Còn EU có thể tận dụng thỏa thuận thương mại của Mexico với Mỹ và Canada để tiếp cận và thâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ.

Cả EU lẫn Mexico đều bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "xô đẩy" vào cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại, đều bị Washington gây khó dễ. Thiết lập mối quan hệ đối tác mới bằng cách hiện đại hóa hiệp định thương mại song phương cũ là cách tự vệ đắc dụng của họ trong bối cảnh hiện tại. 

Tin liên quan

'Bóng ma' bạo lực tại Mexico trước thềm World Cup

'Bóng ma' bạo lực tại Mexico trước thềm World Cup

Tình trạng bạo lực tại Mexico vẫn đang là mối lo ngại nghiêm trọng, khi mà World Cup 2026 do nước này cùng Mỹ và Canada đồng tổ chức sắp chính thức khai mạc trong chưa đầy một tháng nữa.

Khám phá thêm chủ đề

Mexico Hiệp định thương mại eu năng lượng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận