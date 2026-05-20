Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

EU tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/05/2026 00:39 GMT+7

Nghị viện châu Âu ngày 19.5 đã chính thức phê duyệt kế hoạch tăng gấp đôi thuế quan đối với thép nhập khẩu, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp cốt lõi của khối trước tình trạng dư thừa nguồn cung.

Theo thông cáo từ Nghị viện châu Âu sau phiên họp toàn thể ngày 19.5, các nghị sĩ đã thông qua quy định mới với tỷ lệ áp đảo (606 phiếu thuận, 16 phiếu chống và 39 phiếu trắng), ủng hộ việc nâng thuế nhập khẩu thép ngoài hạn ngạch lên 50%, thay vì mức 25% như hiện tại.

Bên cạnh việc tăng thuế, lượng thép nhập khẩu được phép miễn thuế sẽ bị cắt giảm 47% so với hạn ngạch của năm 2024, xuống chỉ còn 18,3 triệu tấn/năm. Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU) cũng ban hành các cơ chế nhằm tăng cường xác minh nguồn gốc xuất xứ của thép.

EU - Ảnh 1.

Dây chuyền đúc thép tại một nhà máy thép ở Pháp năm 2018

ẢNH: AFP

Các biện pháp mới được thiết kế để thay thế cơ chế tự vệ thương mại hiện tại, sẽ hết hạn vào ngày 30.6. Quy định mới còn cần các nước thành viên EU phê duyệt và Hội đồng châu Âu chính thức thông qua, trước khi có hiệu lực từ ngày 1.7.

Bà Karin Karlsbro, nhà đàm phán chính của dự luật tăng thuế thép, cho biết: "Châu Âu cần một ngành công nghiệp thép hùng mạnh, cạnh tranh công bằng. Việc chống lại các tác động tiêu cực từ tình trạng dư thừa công suất toàn cầu là điều thiết yếu".

EU cho rằng ngành thép đóng vai trò sống còn đối với nền kinh tế và năng lực phòng thủ chiến lược của khối, thế nhưng đã mất khoảng 100.000 việc làm từ năm 2008 do áp lực về khối lượng và giá cả hàng nhập khẩu.

Mức hạn ngạch thép được miễn thuế theo quy định mới - 18,3 triệu tấn/năm - cũng là khối lượng thép mà EU nhập khẩu vào năm 2013, thời điểm mà khối này đánh giá thị trường bắt đầu mất cân bằng do tình trạng sản xuất dư thừa ồ ạt trên thế giới.

Tin liên quan

Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu nhôm thép lên 50%, hiệu lực từ hôm nay

Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu nhôm thép lên 50%, hiệu lực từ hôm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định tăng thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu từ 25% lên 50%, có hiệu lực từ hôm nay (4.6).

Ông Trump dùng thuế đe dọa EU

Khám phá thêm chủ đề

EU tăng thuế nhập khẩu thép nhập khẩu thép vào EU Liên minh châu âu thuế nhập khẩu thép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận