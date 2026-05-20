EU tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép

Theo thông cáo từ Nghị viện châu Âu sau phiên họp toàn thể ngày 19.5, các nghị sĩ đã thông qua quy định mới với tỷ lệ áp đảo (606 phiếu thuận, 16 phiếu chống và 39 phiếu trắng), ủng hộ việc nâng thuế nhập khẩu thép ngoài hạn ngạch lên 50%, thay vì mức 25% như hiện tại.

Bên cạnh việc tăng thuế, lượng thép nhập khẩu được phép miễn thuế sẽ bị cắt giảm 47% so với hạn ngạch của năm 2024, xuống chỉ còn 18,3 triệu tấn/năm. Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU) cũng ban hành các cơ chế nhằm tăng cường xác minh nguồn gốc xuất xứ của thép.

Dây chuyền đúc thép tại một nhà máy thép ở Pháp năm 2018 ẢNH: AFP

Các biện pháp mới được thiết kế để thay thế cơ chế tự vệ thương mại hiện tại, sẽ hết hạn vào ngày 30.6. Quy định mới còn cần các nước thành viên EU phê duyệt và Hội đồng châu Âu chính thức thông qua, trước khi có hiệu lực từ ngày 1.7.

Bà Karin Karlsbro, nhà đàm phán chính của dự luật tăng thuế thép, cho biết: "Châu Âu cần một ngành công nghiệp thép hùng mạnh, cạnh tranh công bằng. Việc chống lại các tác động tiêu cực từ tình trạng dư thừa công suất toàn cầu là điều thiết yếu".

EU cho rằng ngành thép đóng vai trò sống còn đối với nền kinh tế và năng lực phòng thủ chiến lược của khối, thế nhưng đã mất khoảng 100.000 việc làm từ năm 2008 do áp lực về khối lượng và giá cả hàng nhập khẩu.

Mức hạn ngạch thép được miễn thuế theo quy định mới - 18,3 triệu tấn/năm - cũng là khối lượng thép mà EU nhập khẩu vào năm 2013, thời điểm mà khối này đánh giá thị trường bắt đầu mất cân bằng do tình trạng sản xuất dư thừa ồ ạt trên thế giới.