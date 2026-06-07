EVN báo lãi gần 52.000 tỉ đồng, xóa sạch lỗ lũy kế các năm trước

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt 645.658 tỉ đồng, tăng hơn 65.000 tỉ đồng so với năm trước, tương đương tăng khoảng 11% so với 2024.

Việc doanh thu tăng nhanh hơn nhiều so với chi phí đầu vào đã giúp biên lợi nhuận cải thiện đáng kể. Trừ giá vốn 549.307 tỉ đồng, Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận gộp 96.351 tỉ đồng, tăng tới 94% so với mức 49.588 tỉ đồng của năm 2024.

Sau khi trừ các khoản khác, EVN báo lãi sau thuế 51.881 tỉ đồng, cao gấp 6,3 lần so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 50.511 tỉ đồng.

Động lực chính tạo nên mức lợi nhuận kỷ lục của EVN đến từ hoạt động kinh doanh điện. Năm 2025, doanh thu bán điện đạt hơn 637.000 tỉ đồng , tăng hơn 64.000 tỉ đồng so với năm trước. Trong khi đó, giá vốn điện chỉ tăng khoảng 18.000 tỉ đồng , tương đương mức tăng hơn 3%.

Như vậy, chỉ sau một năm kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến đã giúp EVN xóa hết khoản lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm và ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 5.533 tỉ đồng vào cuối năm 2025.

Các khoản phải thu ngắn hạn của EVN cũng tăng mạnh trong năm qua ẢNH: NG.NG

Cũng theo báo cáo này, tính hết năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 783.000 tỉ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 20.055 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn lượng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng lên tới 132.388 tỉ đồng, tăng khoảng 78% so với đầu năm 2025. Như vậy, tổng lượng tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn của EVN hơn 152.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh lên 68.791 tỉ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 22.286 tỉ đồng.

Lỗ lũy kế cuối năm trước của EVN lên tới 38.556 tỉ đồng. Đầu năm nay, theo hồ sơ thẩm định dự án luật Điện lực (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công thương cho rằng giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào, đảm bảo doanh nghiệp có lãi. Việc này giúp doanh nghiệp ngành điện bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh phù hợp từng giai đoạn thị trường.

Theo đó, Bộ đề xuất đưa các khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính hết trong một lần điều chỉnh giá sẽ được cộng dồn và phân bổ vào các kỳ điều chỉnh tiếp theo. Đồng thời, những chi phí phát sinh nhưng chưa được đưa vào giá điện trước thời điểm luật mới có hiệu lực cũng sẽ được phân bổ dần trong các lần điều chỉnh sau.

Năm 2025, EVN có một lần điều chỉnh giá điện vào ngày 10.5 với mức tăng 4,8%. Trong thực tế, việc nhiều chi phí đầu vào chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ điện từng khiến EVN ghi nhận khoản lỗ lên tới 50.029 tỉ đồng trong giai đoạn 2022 - 2023. Từ năm 2024, doanh nghiệp bắt đầu có lãi.

EVN được thành lập theo Quyết định số 148/2006 của Thủ tướng Chính phủ và hiện là doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và điều độ hệ thống điện quốc gia. Tập đoàn hiện sở hữu 17 công ty con và 29 công ty liên kết.