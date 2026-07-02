EVN vận hành thử nghiệm ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng chung trên toàn quốc

Quản lý nhiều hợp đồng điện trên cùng một ứng dụng

Ứng dụng mới này cho phép quản lý nhiều hợp đồng điện, thanh toán hóa đơn, theo dõi sản lượng tiêu thụ và tiếp nhận các thông tin về dịch vụ điện trên cùng một nền tảng. Theo EVN, mấy năm qua, mỗi Tổng công ty Điện lực thuộc EVN đều phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng riêng để phục vụ người sử dụng điện trên từng địa bàn. Tuy nhiên, việc tồn tại nhiều ứng dụng khác nhau khiến khách hàng có nhiều hợp đồng điện tại các tỉnh, thành hoặc ở nhiều khu vực phải sử dụng nhiều tài khoản, gây bất tiện trong quá trình quản lý.



Ảnh logo nhận diện ứng dụng EVN CSKH trên các hệ điều hành IOS và Android ẢNH: EVN

Để nâng cao trải nghiệm khách hàng theo định hướng "đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm", EVN cho biết đã xây dựng ứng dụng dùng chung mang tên EVN CSKH và bắt đầu vận hành thử nghiệm trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15.6.2026.



Trong giai đoạn thử nghiệm, khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các ứng dụng chăm sóc khách hàng hiện nay của các Tổng công ty Điện lực song song với ứng dụng EVN CSKH mới.

Đội ngũ áo cam của EVN với thông điệp: "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn" tại các điểm tiếp sức mùa thi PTTH 2025 - 2026 vừa qua

ẢNH: EVN

Đặc biệt, điểm nổi bật của EVN CSKH là cho phép khách hàng liên kết và quản lý đồng thời nhiều hợp đồng mua bán điện thuộc các công ty điện lực khác nhau trong hệ thống EVN trên cả nước. Đây được xem là tính năng hữu ích đối với những khách hàng sở hữu nhiều nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc doanh nghiệp có địa điểm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành. Thay vì phải đăng nhập nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng chỉ cần một tài khoản để theo dõi toàn bộ các hợp đồng điện đã liên kết.

Ứng dụng cũng hỗ trợ khách hàng theo dõi lượng điện tiêu thụ theo ngày, hàng tuần và tháng, giúp dễ dàng giám sát mức sử dụng điện cũng như lịch sử tiêu thụ để chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng điện khi cần thiết.

Bên cạnh đó, người dùng có thể thiết lập ngưỡng cảnh báo theo sản lượng điện tiêu thụ (kWh) hoặc theo tỷ lệ (%) tăng trưởng so với kỳ trước. Khi vượt ngưỡng cài đặt, hệ thống sẽ gửi thông báo để khách hàng kịp thời kiểm soát chi phí tiền điện.

Ngoài chức năng theo dõi điện năng tiêu thụ, EVN CSKH còn tích hợp nhiều dịch vụ trực tuyến. Chẳng hạn, khách hàng có thể thanh toán hóa đơn tiền điện cho tất cả các hợp đồng đã liên kết hoặc thanh toán hộ hóa đơn điện của người thân, đồng thời tra cứu lịch sử thanh toán ngay trên ứng dụng.

Ứng dụng cũng cho phép người dân báo sự cố điện, gửi các ý kiến phản hồi đến ngành điện và tra cứu nhiều thông tin thiết yếu như giá bán điện, lịch ngừng hoặc giảm cung cấp điện, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thi công Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái - dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Đáng chú ý, EVN cũng tích hợp trên ứng dụng các thông báo, khuyến nghị về sử dụng điện, cảnh báo lừa đảo trực tuyến và các thông tin giả mạo liên quan đến ngành điện nhằm giúp khách hàng nâng cao cảnh giác trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng.

Đăng nhập bằng số điện thoại, hướng tới tích hợp VNeID

Theo EVN, việc đăng nhập ứng dụng được thiết kế đơn giản bằng số điện thoại di động. Người dùng xác thực tài khoản thông qua mã OTP gửi về điện thoại. Sau lần đăng nhập đầu tiên, khách hàng có thể cài đặt đăng nhập nhanh bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID) hoặc vân tay trên các thiết bị hỗ trợ.

Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục nâng cấp ứng dụng, tiến tới tích hợp đăng nhập bằng VNeID, đồng thời bổ sung thêm nhiều tính năng và dịch vụ số nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Thi công nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng ẢNH: EVN

Việc đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng EVN CSKH được kỳ vọng sẽ góp phần thống nhất nền tảng chăm sóc khách hàng trên phạm vi toàn quốc, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực điện lực và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho hàng chục triệu khách hàng sử dụng điện.

Cùng với việc hoàn thiện các tính năng của ứng dụng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm trong quá trình cung cấp các dịch vụ điện.