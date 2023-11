EVNCPC sẵn sàng kịch bản ứng phó thiên tai

Công nhân EVNCPC diễn tập dựng cột thép tạm 12 m thay thế trụ bê tông ly tâm bị gãy do bão ẢNH: NGUYÊN THỌ

Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 10 tháng năm 2023, EVNCPC cho biết, trong những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục quản lý, vận hành nguồn, lưới, đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy cho các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa trên địa bàn miền Trung - Tây nguyên. EVNCPC sẽ đảm bảo công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà hàng ngày không vượt mức công suất huy động mà điều độ quốc gia công bố, đảm bảo không quá tải các thiết bị đường dây, trạm biến áp (TBA). Đáng chú ý, với đặc thù khu vực miền Trung đang vào mùa mưa lũ, EVNCPC cho hay, đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão có thể xuất hiện trong thời gian tới; thực hiện rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó với các tình huống thiên tai.

Liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), EVNCPC thông tin, trước đó, đã hoàn thành công tác kiểm tra công tác PCTT - TKCN năm 2023 các đơn vị thành viên EVNCPC, đôn đốc các đơn vị khắc phục các tồn tại để sẵn sàng ứng phó thiên tai năm 2023. EVNCPC đã hoàn thành lập kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị PCTT - TKCN năm 2023, cập nhật đầy đủ hồ sơ lên web theo đúng quy định của EVN. Cùng với đó, EVNCPC đã hoàn thành công tác diễn tập PCTT - TKCN năm 2023 cấp EVNCPC tại lưới điện 22 kV khu vực Đà Nẵng; triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về PCTT; Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai.

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong tháng 8, 9, 10 và đầu tháng 11, EVNCPC đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão, lũ lụt đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, cụ thể trong các sự kiện thiên tai: mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất tại các tỉnh Tây nguyên (các ngày đầu tháng 8.2023); cơn bão số 3 (từ ngày 29.8 và đầu tháng 9.2023); áp thấp nhiệt đới và mưa lũ trong tháng 9.2023 (từ 25 – 29.9); mưa lớn, ngập úng tại miền Trung và Tây nguyên (13 – 18.10); bão số 5 (18 – 23.10). Ngoài ra, EVNCPC đã hoàn thành biên soạn tài liệu huấn luyện an toàn điện và ngân hàng câu hỏi/đáp án an toàn điện cho khối phân phối điện và được EVN thống nhất ban hành.

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy

Trong 10 tháng qua, EVNCPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động văn hóa xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây nguyên; phục vụ tốt các sự kiện chính trị xã hội quan trọng. Công suất cực đại 10 tháng qua đạt 3.799 MW, tăng hơn 11% so với năm 2022 (3.418 MW). Trong đó, điện nhận tiêu thụ, lũy kế 10 tháng ước thực hiện hơn 20,3 tỉ kWh, tăng gần 7% so với cùng kỳ (hơn 19 tỉ kWh). Điện thương phẩm tháng 10 ước đạt hơn 2 tỉ kWh, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2022 (hơn 1,8 tỉ kWh). 10 tháng 2023 ước đạt hơn 19,4 tỉ kWh, tăng hơn 7% so với cùng kỳ 2022 (hơn 18,1 tỉ kWh), đạt hơn 87% so với kế hoạch EVN giao (22,3 tỉ kWh).

Các chỉ số tin cậy được EVNCPC duy trì, đảm bảo. Trong đó, tổn thất điện năng (TTĐN) tháng 10 ước thực hiện là 3,25%, giảm 0,28% so với cùng kỳ (3,53%); lũy kế TTĐN 10 tháng ước thực hiện là 4,10, thấp hơn 0,16% so với kế hoạch năm (4,26%). Hiện 3 chỉ tiêu TTĐN theo cấp điện áp của EVNCPC vẫn đang thấp hơn kế hoạch EVN giao. Về sự cố lưới điện, trong 10 tháng qua chỉ xảy ra 10 vụ sự cố lưới điện 110 kV, giảm 12 vụ so với cùng kỳ 2022 (22 vụ); xảy ra 2.410 vụ sự cố lưới điện trung áp, giảm 699 vụ so với cùng kỳ (3.109 vụ).