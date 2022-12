EVNGENCO2 sản xuất đạt 16,2 tỉ kWh, nộp ngân sách hơn 2.800 tỉ đồng

Ngày 26.12, tại TP.Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023; đồng thời kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

EVNGENCO2 là một trong 3 tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được thành lập và đi vào hoạt động ngày 1.1.2013, gồm 12 đơn vị thành viên trải dài từ bắc đến nam.

Đến nay, sau 10 năm, tổng sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO2 đã đạt 162 tỉ kWh, tăng bình quân 27% so với lúc mới thành lập. Qua đó đóng góp quan trọng vào việc cung ứng điện và đảm bảo an toàn an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Trương Hoàng Vũ, Tổng giám đốc EVNGENCO2, cho biết năm 2022, trong bối cảnh đối mặt nhiều khó khăn như tình hình hậu Covid-19, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, diễn biến thời tiết không thuận lợi... nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, EVNGENCO2 đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn trong năm 2022 ước thực hiện được hơn 16,2 tỉ kWh, đạt 102% kế hoạch năm 2022, chiếm khoảng 13% tổng sản lượng điện sản xuất của EVN; chiếm 6% tổng sản lượng điện toàn hệ thống. Qua đó, năm 2022, EVNGENCO2 đã đóng góp vào ngân sách nhà nước ước hơn 2.800 tỉ đồng, trong đó công ty mẹ chiếm gần 1.100 tỉ đồng.





Cũng trong năm 2022, EVNGENCO2 đã dành hơn 15 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như: xây dựng, sửa chữa trường học; xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ công tác khắc phục mưa lũ, ngập lụt; hỗ trợ phòng chống Covid-19; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng…

Nhận định năm 2023 tiếp tục là năm nhiều khó khăn, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, đề nghị EVNGENCO2 cần nỗ lực hơn nữa, thi đua sản xuất kinh doanh, tăng cường độ tin cậy, độ khả dụng của các tổ máy, đảm bảo vận hành các nhà máy điện hoạt động theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu điều độ hệ thống điện quốc gia. Cùng với đó là chú trọng đảm bảo nguồn than, nhiên liệu cho phát điện. Đặc biệt, trên cơ sở chủ đề năm 2023 của EVN “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, EVNGENCO2 cần xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp tổng công ty và các đơn vị, có các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng…

Ông cũng giao EVNGENCO2 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đề án đã được phê duyệt, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.