EVNGENCO2 tổng kết Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động

Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 (áo trắng) và ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2 trao giấy chứng nhận Người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2023 Ảnh: Minh Lương





Nói không với tai nạn lao động và cháy, nổ

Với đặc thù ngành điện, tại các nhà máy luôn tiềm ẩn yếu tố nguy hiểm, độc hại, nhiều rủi ro, nguy cơ gây tai nạn lao động và cháy, nổ cao. Do đó, các đơn vị thành viên trong EVNGENCO2 luôn chủ động quan tâm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN). Hội thi an toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi cấp tổng công ty sẽ giúp nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ ATVSV, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ và PCCN, sử dụng thành thạo phương tiện sơ cấp cứu, PCCC và CNCH, xử lý nhanh các tình huống, cập nhật và nắm bắt rõ các quy trình/quy định/nội quy/hướng dẫn cho đội ngũ ATVSV tại các nhà máy điện.

Các thí sinh lần lượt trải qua 4 vòng thi: trắc nghiệm lý thuyết trên hệ thống E-Learning; phần thi chào hỏi; thi vấn đáp xử lý tình huống và thực hành sơ cấp cứu. Các câu hỏi, tình huống được đặt ra đều xuất phát từ thực tế tại đơn vị, nhà máy, giúp các thí sinh thể hiện được bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức trong quá trình trả lời câu hỏi và thực hành. Hơn 1,5 ngày, hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, các thí sinh luôn trong tâm thế hào hứng, tập trung tối đa với tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp cho phần thi của mình.

Phần thi thực hành sơ cấp cứu Ảnh: Minh Lương

Đánh giá về chất lượng các đội thi, ông Trương Quang Phi, Giảng viên Trung tâm huấn luyện, kiểm định an toàn quốc tế AIGA, cho biết: "Các đội thi năm nay đều có sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ năng và kiến thức khá đồng đều. Nhiều đội có phần chào hỏi hay, hấp dẫn như Công ty CP Thủy điện A Vương, Nhiệt điện Hải Phòng. Sau hội thi, các ATVSV cần tiếp tục thực hành sơ cứu nhiều hơn để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Tổng kết Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động

Chiều 11.10, Tổng công ty và Công đoàn EVNGENCO2 đã tổ chức hội nghị tổng kết Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động; đồng thời trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2023.

Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023 được Công đoàn Tổng công ty triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như: Phối hợp với chuyên môn trích Quỹ tương trợ xã hội với số tiền là 72 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ cho 24 CB-CNV mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; Đề xuất Công đoàn EVN thăm hỏi, động viên 19 CB-CNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 95 triệu đồng; Công đoàn EVN và Tổng công ty trực tiếp thăm hỏi người lao động các đơn vị và trao số tiền thăm hỏi là 182 triệu đồng; Phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động đến các Công đoàn trực thuộc….

Ông Uông Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết Ảnh: Minh Lương

Ông Uông Quang Huy, Phó chủ tịch Công đoàn EVN, chỉ đạo: "Thời gian tới, tổng công ty tiếp tục phối hợp công đoàn chỉ đạo nghiêm túc các đơn vị thành viên thực hiện các hoạt động chăm lo, quan tâm thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn phối hợp chuyên môn tham gia, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm liên quan đến các vấn đề an toàn vệ sinh lao động; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu…".

Ông Trần Văn Dư, Phó Tổng giám đốc (áo trắng bên phải) và ông Nguyễn Văn Ngộ, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 2 (áo trắng bên trái) trao giấy chứng nhận An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2023 Ảnh: Minh Lương

Tại lễ tổng kết, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 đã tiến hành vinh danh và trao giấy chứng nhận Người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2023 cho 25 cá nhân; trao giấy chứng nhận An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2023 cho 25 cá nhân là CB-CNV tại 10 đơn vị thành viên.

Về hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2023, ban tổ chức vinh danh và trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Cụ thể, khen thưởng 6 tập thể với 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích; khen thưởng 30 cá nhân với 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 26 giải khuyến khích.