Thời sự Dân sinh

EVNSPC với nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Giờ trái đất 2026

Khánh Vân
29/03/2026 10:37 GMT+7

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp Sáng tạo xanh - Tương lai xanh đã được được EVNSPC và các đơn vị thành viên thực hiện trong Chiến dịch Giờ trái đất năm 2026.

Tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2026, tổng công ty và các công ty điện lực thành viên đã triển khai nhiều hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp Sáng tạo xanh - Tương lai xanh. Các hoạt động ý nghĩa thiết thực này đồng loạt diễn ra trong ngày 28.3.

Các đại biểu EVNSPC, tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất năm 2026

ẢNH: PC VĨNH LONG

Sáng 28.3, EVNSPC tổ chức giải chạy bộ hưởng ứng Giờ trái đất 2026, thu hút gần 800 vận động viên tham gia

ẢNH: PC VĨNH LONG

Đông đảo cán bộ, công nhân viên ngành điện miền Nam và người dân tỉnh Vĩnh Long tham gia giải chạy bộ hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026

ẢNH: PC VĨNH LONG

EVNSPC phối hợp Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long) phát động phong trào trồng cây xanh hưởng ứng Giờ trái đất 2026

ẢNH: PC VĨNH LONG

Điện lực Tân Trụ (Công ty Điện lực Tây Ninh) phối hợp Đoàn thanh niên xã Tân Trụ tổ chức đạp xe tuyên truyền Giờ trái đất 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và hơn 100 học sinh tham gia

ẢNH: PC TÂY NINH

Nhân viên Điện lực Tân Trụ (Công ty Điện lực Tây Ninh) đạp xe lan tỏa thông điệp Sáng tạo xanh - Tương lai xanh, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026

ẢNH: PC TÂY NINH

Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Tháp trồng cây xanh hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2026

ẢNH: PC ĐỒNG THÁP

Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp các đơn vị khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường cây xanh” hưởng ứng Giờ trái đất 2026

ẢNH: PC ĐỒNG THÁP

Công ty Điện lực Cần Thơ phối hợp Sở Công thương và Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ phát động chương trình “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” gắn với hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia

ẢNH: PC CẦN THƠ

Nhân viên Công ty Điện lực Cà Mau lan tỏa thông điệp Sáng tạo xanh - Tương lai xanh hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2026 trên các tuyến phố

ẢNH: PC CÀ MAU

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Lâm Đồng đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026

ẢNH: PC LÂM ĐỒNG

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực An Giang và người dân trên địa bàn tỉnh đi bộ hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026

ẢNH: PC AN GIANG

Phát biểu tại lễ hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, EVNSPC cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân; đồng thời kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: lắp đặt điện mặt trời mái nhà, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 27°C, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng…

Giờ Trái đất 2026 lan tỏa thông điệp 'Sáng tạo xanh, tương lai xanh'

Bộ Nông nghiệp - Môi trường tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 tiếp tục lan tỏa thông điệp 'sáng tạo xanh, tương lai xanh'.

