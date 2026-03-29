EVNSPC với nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Giờ trái đất 2026

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp Sáng tạo xanh - Tương lai xanh đã được được EVNSPC và các đơn vị thành viên thực hiện trong Chiến dịch Giờ trái đất năm 2026.
Tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2026, tổng công ty và các công ty điện lực thành viên đã triển khai nhiều hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp Sáng tạo xanh - Tương lai xanh. Các hoạt động ý nghĩa thiết thực này đồng loạt diễn ra trong ngày 28.3.
Phát biểu tại lễ hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, EVNSPC cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân; đồng thời kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: lắp đặt điện mặt trời mái nhà, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 27°C, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng…
