Giờ Trái Đất tối nay 28.3: Nguồn gốc từ đâu? Người Việt làm gì để hưởng ứng?

Cao An Biên
28/03/2026 16:46 GMT+7

Thời điểm này, mạng xã hội đang ngập tràn các bài viết kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026. Sự kiện này có nguồn gốc và ý nghĩa thế nào?

Theo Timeanddate.com, Giờ Trái Đất là một chiến dịch môi trường thường niên nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên toàn thế giới về tác động của biến đổi khí hậu. Sự kiện này kêu gọi mọi người tắt đèn tại nhà và doanh nghiệp trong một giờ vào lúc 20 giờ 30 phút giờ địa phương, thường diễn ra vào thứ bảy cuối cùng của tháng 3.

Chiến dịch Giờ Trái Đất kêu gọi mọi người tắt đèn tại nhà và doanh nghiệp trong một giờ vào lúc 20 giờ 30 phút giờ địa phương

Giờ Trái Đất là một sáng kiến toàn cầu về biến đổi khí hậu của tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), trước đây là Quỹ Bảo tồn Động vật hoang dã thế giới. Đây là một sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm hướng tới một tương lai bền vững bằng cách tắt đèn.

Giờ Trái Đất bắt đầu ở Sydney, Úc vào năm 2007. Sự kiện này đã thu hút 2,2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tắt đèn trong 1 giờ để thể hiện lập trường chống lại biến đổi khí hậu năm đó.

Giờ Trái Đất đã trở thành một phong trào bền vững toàn cầu với hơn 50 triệu người ở 35 quốc gia tham gia vào năm 2008. Vào tháng 3.2009, hàng trăm triệu người đã tham gia Giờ Trái Đất lần thứ ba.

WWF, tổ chức sự kiện Giờ Trái Đất hằng năm, hướng đến mục tiêu ngăn chặn sự suy thoái môi trường tự nhiên của trái đất. Tổ chức này cũng tập trung vào việc xây dựng một tương lai nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên.

Người Việt hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Trên mạng xã hội Việt Nam, sự kiện Giờ Trái Đất diễn ra tối nay 28.3 thu hút sự quan tâm và chú ý từ cộng đồng mạng. Hàng loạt bài viết của các tổ chức, cá nhân chia sẻ về sự kiện này kêu gọi mọi người cùng nhau hưởng ứng.

Đáng chú ý, trên fanpage chính thức của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), lời hẹn "tối nay tắt đèn" được nhiều người quan tâm, chia sẻ: "Hôm nay là ngày diễn ra Giờ Trái Đất, sự kiện toàn cầu kêu gọi cộng đồng cùng chung tay tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối nay, EVNHCMC hẹn quý khách hàng cùng tắt đèn và các thiết bị không cần thiết để chung tay tiết kiệm năng lượng, gửi một hành động nhỏ vì trái đất".

Trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi cùng nhau tắt đèn tối nay để hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Một ngân hàng lớn tại TP.HCM cũng hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026 diễn ra tối nay. "Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hôm nay, hãy cùng chúng tôi: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết; Tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt; Ưu tiên sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường như xe đạp, xe điện; Lan tỏa thông điệp Giờ Trái Đất tới gia đình và cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ của bạn đều có thể tạo nên những thay đổi lớn cho cộng đồng và môi trường", tài khoản mạng xã hội chính thức của ngân hàng chia sẻ.

"Trong nhịp sống hằng ngày, việc bật đèn, sử dụng điện hay di chuyển theo những thói quen thường diễn ra một cách vô thức. Nhưng chính sự tự động ấy đôi khi khiến ta quên rằng, mỗi lựa chọn nhỏ đều đang âm thầm góp phần làm cạn kiệt tài nguyên, tăng lượng phát thải và tạo thêm áp lực lên môi trường sống của chính chúng ta.

Chính trong bối cảnh đó, Giờ Trái Đất là một lời nhắc nhẹ nhàng để chúng ta sống chậm lại, nhường cho trái đất một giờ được “thở”, và cũng là lúc nhìn lại cách mình đang sống một cách có trách nhiệm hơn. Một giờ có thể nhỏ, nhưng đó là biểu tượng cho cam kết chung trong việc bảo vệ trái đất, không chỉ hôm nay mà còn cho tương lai lâu dài", một tài khoản lan tỏa thông điệp về sự kiện trên.

Bạn làm gì để hưởng ứng Giờ Trái Đất tối nay? Hãy chia sẻ những trải nghiệm thú vị với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

