Giờ Trái đất 2026 lan tỏa thông điệp 'Sáng tạo xanh, tương lai xanh'

Ngày 21.3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới (22.3), Ngày khí tượng thế giới (23.3) và chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.

Thứ trưởng Lê Công Thành tham quan khu trưng bày triển lãm tranh hưởng ứng Ngày nước thế giới (22.3), Ngày khí tượng thế giới (23.3), chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 ẢNH: TƯỜNG VY

Bộ Nông nghiệp - Môi trường khẳng định, lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy hành động thiết thực trong quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước; phát triển hệ thống quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn; thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm soát ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường sống của con người và thế hệ tương lai.

Ngày nước thế giới năm 2026 được Liên Hiệp Quốc phát động với chủ đề Nước và Bình đẳng giới, nhấn mạnh mối liên hệ giữa tiếp cận nước sạch, vệ sinh an toàn với quyền con người và bình đẳng giới; kêu gọi tăng cường vai trò và tiếng nói của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, trong quản trị và bảo vệ tài nguyên nước, góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 6 về nước sạch và vệ sinh cho mọi người.

Ngày khí tượng thế giới 2026 mang thông điệp Quan trắc hôm nay, bảo vệ ngày mai, khẳng định vai trò then chốt của hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và môi trường trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, Bộ Nông nghiệp - Môi trường nhấn mạnh, việc hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, ứng dụng dữ liệu vệ tinh, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực dự báo và ra quyết định kịp thời.

Giờ Trái đất 2026 lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, nước, khí hậu và năng lượng là ba yếu tố nền tảng, quyết định trực tiếp đến phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Đối với Việt Nam, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn không chỉ ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực mà còn gắn với sinh kế của người dân, sự ổn định hệ sinh thái và tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - Môi trường kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, giảm phát thải và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, giảm rác thải để cùng nhau kiến tạo một tương lai xanh cho hôm nay và thế hệ mai sau.

"Chúng ta không thể chờ đợi tương lai thay đổi, mà cần hành động ngay từ hôm nay, việc gìn giữ từng giọt nước, bảo vệ từng nguồn tài nguyên, cải thiện chất lượng không khí không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là nghĩa vụ chung của toàn xã hội, hướng tới xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững trong tương lai", ông Thành nói.

Dịp này, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, T.Ư Đoàn và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam khởi động chương trình Trẻ em và thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên, nhi đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp - Môi trường cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2026, tiếp tục lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy lối sống bền vững trong cộng đồng với chủ đề Sáng tạo xanh, tương lai xanh.