Facebook, TikTok, Google, Apple… đã nộp bao nhiêu thuế?

Thu hơn 14.500 tỉ đồng thuế từ nhà cung cấp nước ngoài

Thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang trở thành lĩnh vực có ảnh hưởng quan trọng đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Đối với Việt Nam, thị trường TMĐT ngày càng được mở rộng.

Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), sự đa dạng về mô hình hoạt động của thị trường TMĐT, nhiều đối tượng tham gia, tăng trưởng được đánh giá là nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á đặt ra những thách thức mới, không nhỏ đối với công tác quản lý thuế. Cụ thể như khả năng quản lý đầy đủ các nguồn thu, đối tượng nộp thuế...

Ngành thuế đã phân loại người nộp thuế tham gia hoạt động TMĐT theo 2 nhóm chính. Thứ nhất là cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong trong nước, bao gồm: chủ sở hữu nền tảng có hoạt động TMĐT; tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nước thông qua sàn giao dịch TMĐT, mạng xã hội và các nền tảng khác.

Thứ 2 là cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới, bao gồm: nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động đăng tải sản phẩm, nội dung thông tin số trên các nền tảng nước ngoài; tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thông qua sàn giao dịch TMĐT và các nền tảng khác.

Tổng cục Thuế đánh giá, thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT đã thu được những kết quả tích cực. Doanh thu TMĐT năm 2023 đã quản lý ước tính khoảng 146,3 tỉ USD với số thuế đã nộp là 97.000 tỉ đồng.

Hiện có 94 NCCNN đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử. Số thuế đã nộp trong 4 tháng đầu năm là 2.998 tỉ đồng; số đã nộp lũy kế từ khi triển khai là 14.572 tỉ đồng (trong đó, khai trực tiếp qua cổng là 11.744 tỉ đồng, kê khai nộp thay là 2.828 tỉ đồng).

Trước đó, từ ngày 21.3.2022, Bộ Tài chính đã chính thức đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi, bình đẳng, minh bạch trong đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo xu hướng quản lý thuế quốc tế.

6 nhà cung cấp nước ngoài gồm: Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple nắm giữ tới 90% thị phần doanh thu dịch vụ TMĐT xuyên biên giới tại Việt Nam.

Đẩy nhanh chuyển đổi sử dụng CCCD làm mã số thuế

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT nói riêng, Tổng cục Thuế đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong lĩnh vực TMĐT.

Cụ thể, Bộ Công an và Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để thực hiện việc rà soát đồng bộ CSDL quốc gia về dân cư với CSDL về mã số thuế.

Đến nay, nếu tính trên số lượng mã số thuế không bao gồm người phụ thuộc và các mã số thuế không có nghĩa vụ thuế hoặc không có thông tin giấy tờ (CMND, CCCD) thì đã hoàn thành trên 90% việc rà soát, đồng bộ CSDL của Bộ Công an với CSDL về mã số thuế để triển khai việc chuyển đổi sử dụng CCCD làm mã số thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) với các nền tảng quản lý thuế của cơ quan thuế. Kết quả, đến nay có 663.157 lượt kết nối, tổng số công dân truy cập là 400.791 lượt.

Bộ Công thương, Bộ TT-TT và Ngân hàng Nhà nước đã bước đầu hoàn thành việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho Tổng cục Thuế, bao gồm: dữ liệu của 929 website cung cấp dịch vụ TMĐT; dữ liệu về 130 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, quảng cáo, phát thanh truyền hình; dữ liệu về tài khoản thanh toán của trên 9 triệu tổ chức và trên 121 triệu cá nhân tại 96 ngân hàng thương mại.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn cho biết, thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý thuế đối với các NCCNN, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với sàn giao dịch TMĐT Việt Nam hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh thông qua sàn thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

"Ngành thuế cũng tiếp tục rà soát và làm giàu cơ sở dữ liệu TMĐT từ các nguồn thông tin từ các bộ, ngành, từ các tổ chức kinh doanh trong hệ sinh thái TMĐT.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ngành thuế tiếp tục tổ chức dữ liệu, phân tích rủi ro, trong đó có sử dụng phương pháp học máy - áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu, đưa ra các cảnh báo và triển khai các biện pháp quản lý thuế phù hợp theo từng đối tượng có hoạt động kinh doanh TMĐT theo nguyên tắc quản lý rủi ro", ông Mai Sơn nói.

Phát biểu tại buổi làm việc giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an vừa diễn ra, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định Bộ Công an đã và đang tiếp tục thực hiện công tác phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trên CSDL của Bộ Công an.

Trên cơ sở đó, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi sử dụng CCCD làm mã số thuế theo quy định của luật Quản lý thuế. Đồng thời, áp dụng định danh điện tử đối với tổ chức và cá nhân khi tham gia các giao dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế, ngăn chặn các hành vi trốn thuế trong lĩnh vực TMĐT…