Fan Việt vỡ òa với sự trở lại của Michael Learns To Rock

3 thành viên của Michael Learns To Rock cháy hết mình trước sự cổ vũ của khán giả Ảnh: BTC

20 giờ, Michael Learns To Rock xuất hiện trên sân khấu, gửi lời chào khán giả TP.HCM. Đáp lại, 7.000 người hâm mộ liên tục hò reo, vỗ tay liên tục. Trong gần 2 giờ, Michael Learns To Rock trình diễn liên tục các ca khúc quen thuộc của nhóm như Love Will Never Lie, 25 Minutes, Someday, Sleeping Child, Complicated Heart… Đan xen mỗi tiết mục, các thành viên của nhóm đối đáp vui vẻ, hài hước với khán giả. Sau 36 năm đi hát, bộ ba của Michael Learns To Rock là Jascha Richter, Kåre Wanscher và Mikkel Lentz vẫn giữ được phong độ về giọng hát lẫn ngoại hình.

Jascha Richter ghi điểm nhờ sự điềm tĩnh, biết cách kết nối với khán giả. Tay guitar Mikkel Lentz luôn tràn đầy năng lượng. Còn tay trống Kåre Wanscher luôn thể hiện sự đam mê cháy bỏng với âm nhạc.

Khi trình diễn ca khúc Nothing To Lose, Jascha Richter đã đi nguyên một vòng khán đài, thân thiện vẫy tay chào khán giả. Các fan gần như thuộc lòng những ca khúc của Michael Learns To Rock. Khi nhóm cất giọng, họ nhún nhảy, hát theo, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc gần gũi.

Những bản hit đình đám của nhóm được tái hiện trên sân khấu Ảnh: BTC

Cuối chương trình, Michael Learns To Rock trình diễn hai bản hit đình đám của nhóm là That's Why (You Go Away) và Take Me To Your Heart. 7.000 khán giả cùng đứng dậy, mở đèn flash tạo bầu trời sao lung linh. Không gian đêm nhạc vừa lãng mạn, vừa "bùng nổ" trước màn hòa giọng giữa nhóm nhạc và hàng nghìn khán giả.

Michael Learns To Rock cho biết rất thú vị khi mỗi lần đến Việt Nam biểu diễn vì khán giả ở đây rất gần gũi, vui vẻ và hết mình. Nhóm hy vọng sẽ có dịp quay trở lại đất nước hình chữ S vào một dịp gần nhất.

Ca sĩ Erik là khách mời duy nhất tại concert Michael Learns To Rock. Anh mở màn làm nóng sân khấu qua các bản hit quen thuộc như Em không sai, chúng ta sai, Chạy về khóc với anh… Đặc biệt, với ca khúc Ghen, Erik khoe vũ đạo "máu lửa" cùng nhóm nhảy.

Erik hạnh phúc khi góp mặt trong đêm nhạc đặc biệt này Ảnh: BTC

Ca sĩ Erik chia sẻ: "Tôi hạnh phúc và vinh dự khi được hát tại chương trình của Michael Learns To Rock. Như tuổi thơ và thanh xuân của nhiều khán giả, các ca khúc Michael Learns To Rock gắn liền với tôi. Trước đây, trong iPod của tôi lúc nào cũng có ca khúc Take Me to Your Heart, Paint My Love… Đây là bữa tối tuyệt vời, tôi sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp của mình".

Concert của Michael Learns To Rock nằm trong tour lưu diễn châu Á, đi qua 6 nước gồm: Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Michael Learns To Rock được thành lập năm 1988, hiện gồm các thành viên Jascha Richter, Mikkel Lentz và Kåre Wanscher. Khi đi lưu diễn, họ có thêm tay bass Troels Skjaerbaek.

Michael Learns To Rock chơi nhạc soft rock và ballad theo phong cách đơn giản, dễ nghe, hợp gu khán giả châu Á. Sau 36 năm thành lập, nhóm vẫn duy trì các tour diễn quốc tế. Nhóm cho biết việc lưu diễn giúp các thành viên gắn kết với nhau.