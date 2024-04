Fatzbaby là ‘cái hiệu được thương’ trên các sàn thương mại điện tử

Thương hiệu đi đầu trên sàn thương mại điện tử

Một thương hiệu sẽ thành công khi nó trở thành "cái hiệu được thương", một người nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu từng nói như vậy. Fatzbaby đã trở thành "cái hiệu được thương" khi trở thành thương hiệu có thị phần và thứ hạng đi đầu trên các sàn Thương Mại Điện Tử ngành hàng "Thiết bị hỗ trợ chăm sóc cho Mẹ và bé" năm 2022-2023. Kết quả đáng tin cậy này là từ cuộc khảo sát của Metric - một đơn vị nghiên cứu độc lập, được thực hiện trên số lượng mẫu lớn, hơn 16.800 sản phẩm tại hơn 5.500 Shop trên các sàn Thương Mại Điện Tử: Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn và Tiktok Shop Việt Nam.

Không chỉ "được thương" trên các sàn thương mại điện tử, Fatzbaby còn bán rất chạy tại 2.000 Shop baby, chuỗi siêu thị mẹ và bé và các cửa hàng thiết bị y tế trên toàn quốc. Được ví như người bạn đồng hành không thể thiếu của các mẹ bầu và mẹ bỉm, Fatzbaby là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về độ đa dạng của sản phẩm như: máy tiệt trùng, máy hâm nước, máy xay và hấp thức ăn, nồi nấu cháo chậm… Đặc biệt, thương hiệu này còn được hơn 50 bệnh viện tin tưởng sử dụng sản phẩm tại khoa sản. Sự hiện diện của sản phẩm Fatzbaby đã giúp cho hành trình vượt cạn của các bà mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời cũng hỗ trợ tích cực cho các cô điều dưỡng trong việc hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ.

Tận tụy với mẹ và bé

"Tiện lợi" là từ được người tiêu dùng sử dụng đến nhiều nhất khi nhắc đến sản phẩm Fatzbaby. Những nhà nghiên cứu và thiết kế của Fatzbaby hẳn phải là những người thấu hiểu tâm lý, insight khách hàng khi đưa ra những sản phẩm gần gũi và hữu dụng đến thế cho các bà mẹ.

Thấu hiểu về mối quan tâm lớn nhất của người mẹ là vấn đề an toàn vệ sinh trong ăn uống cho trẻ sơ sinh, Fatzbaby đã mang đến sản phẩm Multi-KING giúp tiệt trùng và sấy khô UV với máy đun và hâm nước điện tử. Máy đun nước với lõi thép cao cấp thể tích lớn, gắn liền với máy tiệt trùng có UVC-leds độ bền cực cao, nhỏ gọn dễ đặt để trong nhà.

Những người mẹ khó tính hơn có thể chọn sản phẩm máy tiệt trùng King 2 plus hệ đèn LED 2 lớp (8 bóng từ trần chiếu xuống và 8 bóng từ đáy máy chiếu lên), điểm vượt trội của máy so với các thế hệ UV đi trước là bộ cảm biến nhiệt bảo vệ máy luôn giữ dưới 65 độ C, tránh làm nóng quá mức khi sấy khô, điều này giúp không những giúp cho các vật dụng không bị lão hóa nhanh mà còn làm tăng độ bền cho đèn UV LED.

Thấu hiểu mẹ bỉm thường lỉnh kỉnh đồ đạc, sản phẩm của Fatzbaby thường tích hợp nhiều chức năng trong cùng một sản phẩm. Chẳng hạn chiếc máy đa năng điện tử Fatzbaby Multimax 9 plus. Ngoài việc đun nước, máy còn có chức năng hâm, cài đặt nhiệt độ nước bạn muốn. Chiếc máy này bao gồm nhiều chức năng chính tích hợp trong 2 máy có thể hoạt động song song và độc lập, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian khi mẹ cần.

Cộng đồng các bà mẹ đều tin tưởng Fatzbaby bởi thương hiệu này đã có mặt ở thị trường Việt Nam đến 14 năm, tất cả các sản phẩm được làm từ vật liệu cao cấp, không chứa BPA, an toàn cho hệ tiêu hóa của trẻ, dễ dàng sử dụng, nhanh chóng, tiện lợi cho mẹ. Hơn thế nữa, thương hiệu còn có dịch vụ hậu mãi nhanh chóng tin cậy, sản phẩm được bảo hành tại đơn vị phân phối.