Fed giữ nguyên lãi suất, nâng cảnh báo lạm phát giữa bất ổn Trung Đông

Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) ngày 18.3 bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để duy trì lãi suất trong khoảng 3,50% - 3,75%, phù hợp với dự báo của thị trường. Quyết định này được đưa ra bất chấp áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần kêu gọi cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang đối mặt với lạm phát dai dẳng và nhu cầu lao động suy yếu, theo AFP.

Trong bản cập nhật mới nhất, Fed nâng dự báo lạm phát đo bằng chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lên 2,7% vào tháng 12.2026, cao hơn mức 2,4% trước đó. Fed cho biết vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, song chưa đưa ra tín hiệu hành động ngay lập tức.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định giá năng lượng tăng do xung đột Trung Đông sẽ đẩy lạm phát đi lên trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mức độ và thời gian tác động vẫn còn là ẩn số.

"Chúng ta mới ở giai đoạn đầu và chưa thể biết tác động sẽ lớn đến đâu, kéo dài bao lâu", ông Powell nói, đồng thời cho biết Fed sẽ cần "chờ thêm dữ liệu" trước khi đưa ra quyết định chính sách tiếp theo.

Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, song thị trường lao động có dấu hiệu chững lại. Tốc độ tạo việc làm ở mức thấp, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi trong thời gian gần đây.

Ông Powell thừa nhận các nhà hoạch định chính sách đang ở trong "tình thế khó khăn", nhưng cho rằng mức lãi suất hiện tại là "phù hợp" để cân bằng rủi ro.

Ông Powell cũng cho biết sẽ không rời Hội đồng Thống đốc sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch vào tháng 5, cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về chi phí cải tạo trụ sở Fed được giải quyết minh bạch.

Giới phân tích cảnh báo xung đột Trung Đông, thông qua việc đẩy giá dầu tăng, có thể gây áp lực lạm phát diện rộng đồng thời kìm hãm tăng trưởng - một kịch bản gần với "lạm phát đình trệ".

AFP dẫn lời bà Diane Swonk, chuyên gia tư vấn kinh tế tại KPMG (Mỹ), cho rằng các dự báo mới cho thấy ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách lo ngại về nguy cơ tăng trưởng chậm lại đi kèm thất nghiệp và lạm phát gia tăng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed tỏ ra thận trọng với cách diễn giải này, cho biết chỉ sử dụng khái niệm "lạm phát đình trệ" trong những trường hợp nghiêm trọng hơn. "Nền kinh tế Mỹ vẫn đang hoạt động khá tốt. Vấn đề là chúng ta chưa biết tác động của những diễn biến hiện tại sẽ đi xa đến đâu và thực sự không ai biết chắc", theo ông.