Fede Álvarez: Đạo diễn 'mát tay' với phim kinh dị

Ít ai có con đường làm phim, đặc biệt là việc dấn thân vào Hollywood lại bằng phẳng như Fede Álvarez. Tính đến hiện tại, anh đã chỉ đạo 4 phim điện ảnh, 3 trong số đó là những tác phẩm kinh dị và đều tạo được tiếng vang.

Đạo diễn Fede Álvarez tại buổi ra mắt Alien: Romulus ở Mỹ ngày 12.8 (giờ địa phương) G.I

Ataque de pánico! (2009), phim ngắn cuối cùng trước khi đạo diễn này thực hiện phim truyện dài YOUTUBE

Trước khi bắt tay thực hiện phim truyện dài đầu tiên, Fede Álvarez đã là đạo diễn của 4 phim ngắn. Các phim này được anh thực hiện rải rác, trải dài từ năm 2001 đến năm 2009 nhưng chỉ thực sự gây chú ý với tác phẩm cuối cùng là Ataque de pánico! (2009).

Phim Ataque de pánico! do anh đảm nhận tất cả các khâu gồm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và cả dựng phim. Lần đầu tiên tác phẩm này được công chiếu là tại Liên hoan phim (LHP) Buenos Aires Rojo Sangre, sau đó được chính Fede Álvarez đăng tải trên kênh YouTube cá nhân của anh. Thời lượng phim chưa tới 5 phút và tổng lượt xem của phim trên nền tảng này hơn 7,9 triệu lượt. Ataque de pánico! tuy ngắn nhưng hấp dẫn về ý tưởng khi kể về một thế giới tận thế, đầy nỗi bất an của con người.

Gần như ngay lập tức, Fede Álvarez lọt vào "mắt xanh" của các nhà sản xuất Hollywood và bất ngờ là anh thỏa thuận thành công để chỉ đạo một dự án khoa học viễn tưởng có kinh phí nằm trong khoảng 30 - 40 triệu USD. Nhưng sau đó dự án này đổ vỡ và anh bắt tay sang thương hiệu Evil Dead (Ma cây) có tuổi đời hơn 3 thập niên tính đến thời điểm đó.

Dự án kinh dị đầu tiên của anh ở Hollywood là Evil Dead (2013). Song đây lại là phần phim tái khởi động, tận dụng mọi chất liệu từ các phần phim trước.

Evil Dead, bản do Fede Álvarez chỉ đạo, là phần phim thứ 4 trong series phim này, đạt thành công tại phòng vé sau khi ra mắt SONY

Evil Dead tuy "xào nấu" lại các chất liệu cũ nhưng cho thấy dấu ấn rất rõ của Fede Álvarez khi lần đầu thực hiện phim dài: duy trì tốt các yếu tố bạo lực, tâm lý căng thẳng và có thể đẩy lên đến đỉnh điểm. Đó là lý do vì sao mà Evil Dead càng về cuối càng gây choáng ngợp cho khán giả bởi yếu tố bạo lực.

Cha đẻ của thương hiệu, đạo diễn Sam Raimi, ngồi ghế sản xuất Evil Dead, và ông tư vấn nhiều cho Fede Álvarez trong quá trình khai thác tối đa chất liệu trong bản phim gốc The Evil Dead (1981) của mình. Fede Álvarez đã làm tốt ngoài sự mong đợi, và Evil Dead thành công. Phim nhận "mưa" lời khen từ giới phê bình, đạt doanh thu lên đến 97,5 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí sản xuất là 17 triệu USD.

Don't Breathe là phim kinh dị thứ 2 của Fede Álvarez, phim tiết chế về số lượng nhân vật nhưng hấp dẫn nhờ ý tưởng phim SONY

3 năm sau, bộ phim Don't Breathe của anh ra mắt, được đánh giá là một trong những phim kinh dị xuất sắc nhất trong năm 2016. Bộ phim kể về 3 cô cậu trẻ lén vào nhà một ông già mù nhưng sau đó, họ phát hiện ra hàng loạt điều kinh dị đang chờ đợi mình. Khác với tác phẩm trước đó, Don't Breathe không có quá nhiều máu me, bạo lực nhưng vẫn khiến người xem nghẹt thở bởi những pha "mèo vờn chuột" trong căn nhà, và ý tưởng làm phim "không tiếng động" cũng là điểm cộng của tác phẩm này.

Don't Breathe lại là phim thành công về mặt hàn lâm và cả doanh thu của anh. Don't Breathe được chấm 88% trên Totten Tomatoes (đạt chứng nhận "tươi"), được các nhà phê bình khen là "bất ngờ", "nghẹt thở"... Phim đầu tư kinh phí 9,9 triệu USD nhưng đạt doanh thu 157,8 triệu USD toàn cầu.

Cho đến tác phẩm kinh dị - khoa học viễn tưởng mới nhất là Alien: Romulus, một lần nữa, Fede Álvarez cho thấy anh rất chắc tay trong việc hồi sinh những thương hiệu kinh dị, như cách mà anh đã thực hiện với Evil Dead hồi năm 2013.

Sau khi phim chiếu ra mắt tại Mỹ ngày 12.8 (có đạo diễn Ridley Scott, cha đẻ của thương hiệu Quái vật ngoài không gian tham dự), được tờ The Hollywood Reporter phỏng vấn sau đó, Fede Álvarez có cho biết rằng ê kíp gặp nhiều thách thức khi thực hiện Alien: Romulus. Do đó, kinh phí thực hiện phim chỉ 80 triệu USD (một phần để lường trước tại phòng vé), một con số khá khiêm tốn so với các bom tấn khác.

Phim Alien: Romulus nhận mức chấm 81% trên Rotten Tomatoes và được giới phê bình khen là giữ được tinh thần của các phần phim đầu 20TH CENTURY STUDIOS

Nhưng Alien: Romulus đã thành công bước đầu. Phim hiện đang "làm mưa làm gió" ngoài rạp với doanh thu 113 triệu USD toàn cầu sau tuần đầu tiên phát hành, kết thúc thời gian nhiều tuần liền thống trị phòng vé của bom tấn Deadpool & Wolverine tại thị trường Bắc Mỹ. Là phần phim thứ 9 trong thương hiệu Alien, doanh thu của phim sau tuần đầu cao thứ 3 trong cả series, đứng sau Alien (1979) và Aliens (1986).

Alien: Romulus vẫn đầy rẫy những khung hình bạo lực, máu me, và vẫn hấp dẫn khán giả dù thực chất xét về cốt truyện, anh và biên kịch đồng hương Rodo Sayagues không đóng góp quá nhiều thông tin mới cho series này. Bởi Fede Álvarez đã nghiên cứu kỹ và khai thác gần như tất cả các chi tiết nhỏ lẻ bị bỏ ngỏ trong các phần phim cũ và làm sáng tỏ thêm trong phim nên Alien: Romulus hẳn sẽ không quá mới đối với tín đồ của thương hiệu.

Bộ phim The Girl in the Spider's Web (2018) của Fede Álvarez là phim tái khởi động (reboot) thương hiệu The Girl with the Dragon Tattoo (2011) nhưng đây lại là sự thất bại của anh trong việc thử nghiệm ở dòng phim hành động pha yếu tố ly kỳ. Những phim kinh dị đã đề cập chứng minh cho tài năng của đạo diễn này chỉ thực sự tỏa sáng với các yếu tố kinh dị, "nặng đô" hoặc có yếu tố khoa học viễn tưởng.