Hàng hóa ùn ứ ngoài cảng:

FedEx nói đã cải thiện, khách hàng khẳng định giao hàng chậm chạp

Quang Thuần
21/05/2026 11:13 GMT+7

Sau gần một tháng ách tắc giao nhận hàng hóa, dịch vụ chuyển phát qua FedEx vẫn còn ùn ứ và giao hàng chậm chạp, theo phản ảnh của khách hàng.

Ách tắc hàng hóa nhập khẩu của dịch vụ chuyển phát FedEx Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn chưa thật sự thông suốt

Như Thanh Niên đã thông tin, gần 1 tháng nay, tình hình ùn tắc hàng hóa thông qua dịch vụ chuyển phát quốc tế FedEx đã gây ra cho khách hàng, đa phần là các doanh nghiệp sản xuất rất nhiều khó khăn và thiệt hại nặng nề. Cập nhật thông báo mới nhất của FedEx, đơn vị này khẳng định "đang đạt được những tiến triển ổn định trong việc khôi phục dịch vụ trên toàn Việt Nam, với những cải thiện rõ rệt trong vài ngày qua. Mức tồn đọng tiếp tục giảm, với hoạt động giao hàng hiệu quả hơn nhờ quy trình xử lý nhanh hơn, luồng hàng hóa được cải thiện, quy trình được tinh chỉnh, năng lực hệ thống được nâng cao và khả năng theo dõi được cải thiện".

Theo FedEx, các lô hàng mới đến hiện được luân chuyển trong mạng lưới một cách ổn định hơn, ít chậm trễ hơn. Việc phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp mạng lưới quốc gia của FedEx cũng đang giúp tăng cường hoạt động lấy và giao hàng, đồng thời nâng cao độ tin cậy giao hàng. Khách hàng sẽ tiếp tục nhận thấy những cải thiện này được thể hiện qua việc thông quan và giao hàng nhanh hơn, đặc biệt đối với các lô hàng ưu tiên và quan trọng. 

Tuy nhiên, nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát của FedEx phản ảnh, hiện nay tình hình giao hàng vẫn rất chậm. Tình trạng khách hàng gửi email, gọi điện hối thúc vẫn còn kéo dài, việc chờ đợi làm thủ tục lấy hàng mất quá nhiều thời gian. Thậm chí hàng hóa còn bị thất lạc và chưa rõ ngày nào nhận được hàng. Trong khi đó, những thiệt hại của doanh nghiệp do bị hủy đơn, mất đơn hàng, mất uy tín với đối tác xuất khẩu... là chưa thể thống kê đầy đủ. 

