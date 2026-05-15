Vụ ách tắc hàng hóa ở cảng: Khách hàng bức xúc vì thiệt hại, FedEx nói gì?

Sáng nay 15.5, tình cảnh chờ đợi kéo dài, ùn tắc vẫn đang xảy ra tại trạm dịch vụ của FedEx ở Hà Nội và TP.HCM ẢNH: NVCC

Hàng loạt doanh nghiệp thiệt hại nặng

Tình hình ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu qua hãng vận chuyển FedEx đã kéo dài hơn nửa tháng. Tuy nhiên, khâu giao hàng lại rất chậm và lượng hàng tồn, chưa được giải quyết đang ùn ứ rất lớn, khiến nhiều doanh nghiệp chịu đựng thiệt hại nặng nề.

Qua thông tin phản ảnh, Công ty Fulian Precision (Bắc Ninh) hiện còn hơn 150 vận đơn hàng không (AWB) trị giá hơn 6 triệu USD còn đang kẹt chưa lấy được hàng. Công ty Fushan Technology cũng tại Bắc Ninh còn đang kẹt 50 vận đơn với giá trị tương đương 6 triệu USD cũng chưa lấy được hàng.

Công ty Ihanavia (TP.HCM) đang có nhiều lô hàng bị kẹt tại kho của FedEx, trong đó có những lô hàng lên đến hàng tỉ đồng. Trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, đại diện Công ty Ihanavia cho biết, thiệt hại đến nay không thể nào thống kê được hết, vì chưa biết lúc nào có thể lấy được hàng ra. Trong khi đây lại là nguyên liệu phụ kiện để sản xuất, nếu thời gian chờ đợi kéo dài có thể ảnh hưởng đến việc khách hàng hủy hợp đồng hoặc từ chối nhận hàng. Mỗi ngày, công ty này đều cử nhân viên túc trực liên hệ nhưng không nhận được phản hồi từ phía FedEx

Công ty SV Probe tại Khu công nghiệp VSIP 1 (TP.HCM) cũng chia sẻ tình trạng hiện nay có nhiều lô hàng gửi qua FedEx từ sau ngày 30.4 đến nay vẫn chưa lấy được, mặc dù giá trị đơn hàng không lớn nhưng ảnh hưởng đến hợp đồng giao dịch, thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Công ty Fuhong Precision (Bắc Giang) còn kẹt hơn 100 lô hàng chưa được FedEx trả hàng trị giá lên đến 4 triệu USD...

FedEx vẫn quá tải

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cho đến ngày 15.5, tình hình ùn tắc vẫn chưa được giải quyết nhanh chóng. Dù một số khách hàng chia sẻ đã bắt đầu nhận được hàng nhưng tổng số kiện hàng vẫn chưa giao đầy đủ. Tại các quầy dịch vụ của FedEx ở 2 đầu Hà Nội và TP.HCM, tình trạng xếp hàng lấy số để chờ đợi gặp nhân viên vẫn kéo dài, có thời điểm còn đóng cửa ngừng tiếp nhận. Có khách hàng nhập hàng từ Ấn Độ về để tham dự hội thảo, nhưng thông tin cập nhật tới ngày thứ 8 hàng vẫn còn ở Quảng Châu (Trung Quốc). Một doanh nghiệp khác cho biết, nhập hàng mẫu để tham dự triển lãm, nhưng đến khi triển lãm diễn ra xong vẫn chưa được FedEx giao hàng…

Một khách hàng của FedEx chia sẻ lịch trình của đơn hàng cho thấy lô hàng gần nửa tháng vẫn còn kẹt ở Quảng Châu (Trung Quốc) ẢNH: NVCC

Hiện tại, FedEx đã điều chỉnh thời gian vận chuyển của tất cả các dịch vụ đến và đi từ Việt Nam sẽ kéo dài thêm từ 2-4 ngày, đồng thời tạm dừng cung cấp dịch vụ vận chuyển tiết kiệm quốc tế cho các lô hàng từ châu Á đến TP.HCM kể từ ngày 11.5 cho đến khi có thông báo mới. Khách hàng vẫn có thể tiếp tục gửi hàng bằng dịch vụ FedEx International Priority (trả phí cao hơn). FedEx cho rằng đây là biện pháp tạm thời, dịch vụ sẽ trở lại bình thường khi hiệu quả vận hành được cải thiện. "Chúng tôi rất tiếc về bất kỳ sự bất tiện nào tình huống này có thể gây ra và trân trọng sự kiên nhẫn, thông cảm của quý khách", FedEx thông báo.

Tuy nhiên, ý kiến của nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ của FedEx, điều khiến họ phẫn nộ không chỉ là hàng chậm, mà là cảm giác bị xem thường. Những lời hứa hẹn được đưa ra vô tội vạ, những mốc thời gian "cho có", những câu trả lời quanh co nhằm đẩy khách ra khỏi quầy càng nhanh càng tốt. Họ ban đầu còn cố thông cảm vì nghĩ hệ thống đang quá tải sau lễ. Nhưng càng về sau, thứ đọng lại chỉ là cảm giác bị dẫn dắt, bị xoay vòng trong mê cung thông tin sai lệch. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu vốn đã áp lực đủ đường: lịch tàu, tiến độ sản xuất, khách hàng nước ngoài, chi phí lưu kho, phạt hợp đồng… Chỉ cần một mắt xích vận chuyển đổ vỡ là cả chuỗi phía sau lao đao. Thế nhưng, thay vì minh bạch và chịu trách nhiệm, nhiều phản hồi lại mang dáng vẻ đối phó, hứa cho qua chuyện rồi mặc khách hàng tự xoay sở.