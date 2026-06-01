Ferrari tung ra siêu xe điện 4 cửa thiết kế lạ gây tranh cãi

Chí Tâm
01/06/2026 10:43 GMT+7

Ferrari Luce đánh dấu bước chuyển mình lớn của hãng siêu xe Ý khi lần đầu phát triển mẫu xe thuần điện 4 cửa, 5 chỗ ngồi với thiết kế khác biệt đáng kể so với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Sau 4 năm giới thiệu chiếc SUV đầu tiên của thương hiệu siêu xe Ferrari lần nữa gây chú ý khi tung ra thị trường mẫu siêu xe điện 4 cửa mang tên Luce với thiết kế gây tranh cãi. Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ferrari, đánh dấu bước đi mới của hãng siêu xe đến từ Ý trong kỷ nguyên điện khí hóa.

Ferrari Luce là mẫu xe điện đầu tiên của hãng siêu xe đến từ Ý

Khác với hình ảnh quen thuộc của những mẫu siêu xe thiết kế góc cạnh, thiên tính khí động học... Ferrari Luce mang kiểu dáng pha trộn giữa dòng sedan, shooting brake và crossover. Đây cũng là một trong những mẫu xe có thiết kế dị biệt nhất lịch sử Ferrari.

Đáng chú ý, Ferrari đã hợp tác cùng LoveFrom - studio thiết kế của Jony Ive, cựu Giám đốc thiết kế Apple để phát triển Luce. Điều này khiến Luce có nhiều khác biệt so với ngôn ngữ thiết kế quen thuộc do Ferrari Centro Stile thực hiện trước đây.

Ferrari Luce: "Chương mới" của hãng siêu xe Ý trong kỷ nguyên điện hóa

Ferrari Luce sở hữu phần mui kéo dài, thân xe cao hơn các mẫu Ferrari truyền thống và khoang cabin rộng hơn, nhằm đáp ứng cấu hình 5 chỗ ngồi.

Luce mang thiết kế mui xe cao, khoang cabin rộng với 5 người ngồi

Nhìn từ bên hông, mẫu xe này mang nhiều đường nét của dòng shooting brake thay vì kiểu coupe động cơ đặt giữa quen thuộc của Ferrari. Trong khi đó, phần đuôi được vuốt gọn theo phong cách crossover.

So với các mẫu siêu xe dùng động cơ đốt trong của thương hiệu "Ngựa chồm" hiện nay, Luce có thiết kế tối giản hơn. Thân xe được tạo hình liền lạc, ít chi tiết góc cạnh, nổi khối hay hốc gió lớn... như trên các sản phẩm do chính tay Ferrari Centro Stile phát triển trước đây.

Khoang lái của Ferrari Luce cũng thay đổi đáng kể. Nội thất xe theo phong cách tối giản với bố cục phẳng và ít cắt lớp. Tuy nhiên, hãng siêu xe Ý vẫn duy trì nhiều nút bấm vật lý thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng như nhiều mẫu xe điện hiện nay. Một số chi tiết trong cabin được phát triển mang hơi hướng công nghệ nhiều hơn, phản ánh ảnh hưởng từ triết lý thiết kế của Jony Ive.

Vẫn mang "chất" thể thao với hơn 1.000 mã lực

Ferrari Luce sử dụng hệ truyền động gồm 4 mô-tơ điện được phát triển từ mẫu F80, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tạo ra công suất lên tới 1.035 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm. Nhờ đó, mẫu xe này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 2,5 giây, 0 - 200 km/giờ trong 6,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/giờ (đã giới hạn điện tử).

Ferrari Luce trang bị 4 mô-tơ điện, công suất 1.035 mã lực

Ngoài ra, xe sử dụng bộ pin dung lượng 122 kWh với cấu trúc điện áp 880 Volt, cho phạm vi hoạt động khoảng 530 km sau mỗi lần sạc đầy. Ngoài hiệu suất vận hành, Ferrari cũng trang bị cho Luce nhiều công nghệ như đánh lái bánh sau, hệ thống treo chủ động và khả năng phân bổ mô-men xoắn điện tử nhằm duy trì đặc tính vận hành thể thao.

Sự xuất hiện của Luce cho thấy Ferrari đang mở rộng định nghĩa về một mẫu siêu xe trong thời kỳ điện hóa. Không chỉ tập trung vào hiệu suất, hãng xe Ý còn hướng đến tính thực dụng và trải nghiệm sử dụng hàng ngày nhiều hơn so với trước đây. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ gây tranh cãi với giới mộ điệu, đặc biệt là những người yêu thích thương hiệu "Ngựa chồm" trên toàn cầu.

