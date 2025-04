Festival Phở 2025: Một sự kiện văn hóa đầy ấn tượng

Với sự tham gia của hàng ngàn du khách trong và ngoài nước, lễ hội đã khẳng định vị thế của phở - món ăn quốc hồn quốc túy - trên bản đồ ẩm thực toàn cầu, đồng thời khắc họa rõ nét câu chuyện về con người, lịch sử và bản sắc Việt Nam.

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc chương trình Festival Phở 2025

ẢNH: BTC

Festival Phở 2025 - Bức tranh văn hóa đa sắc màu

Được sự cho phép của UBND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Hội nghị Thành phố phối hợp Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Báo Nhân Dân để tổ chức chương trình này với sự bảo trợ của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) và các đơn vị đồng hành khác.

Sự kiện kéo dài từ ngày 18 đến ngày 20.4 tại Hoàng thành Thăng Long thu hút hơn 60.000 lượt khách từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức những tô phở nóng hổi mà còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa đặc sắc, từ biểu diễn nghệ thuật dân gian, triển lãm về lịch sử phở, đến các buổi giao lưu với những nghệ nhân nấu phở nổi tiếng.

Thực khách lưu lại khoảnh khắc bên câu chuyện của Phở

Trong khuôn khổ sự kiện, những buổi biểu diễn nghệ thuật như hát xẩm, múa quạt xòe, và nhảy sạp đã mang đến cho du khách cái nhìn toàn diện về sự phong phú của văn hóa Việt Nam.

Tọa đàm "Hành trình trở thành di sản UNESCO và lan tỏa quốc tế" được giới chuyên gia và đông đảo người dân tham gia chương trình ủng hộ ẢNH: BTC

Đặc biệt, tọa đàm "Hành trình trở thành di sản Unesco và lan tỏa quốc tế" là dịp để các nhà nghiên cứu văn hóa, đầu bếp, và nghệ nhân cùng thảo luận về những giá trị văn hóa - ẩm thực đặc sắc của phở; chia sẻ các định hướng, giải pháp nhằm đưa phở khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới, trở thành biểu tượng toàn cầu của ẩm thực Việt Nam.

Theo chị Lê Thị Thiết - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định, phở Nam Định - cái nôi của nghề phở bao năm nay vẫn chung thủy với bí quyết gia truyền để tạo nên hương vị đậm đà riêng biệt, đó là nước dùng ăn phở phải có 7 loại thảo mộc đặc trưng cùng với nước mắm. "Công thức mang đậm nét văn hóa của phở Nam Định đó là "3 không": Không mì chính, không chanh, không rau giá; và "3 có": Có Nước mắm, có dấm tỏi và có tương ớt. Đây không chỉ là công thức nấu ăn, mà còn là câu chuyện văn hóa được truyền từ đời này sang đời khác", chị Thiết chia sẻ.

Theo nghệ nhân Lê Thị Thiết, hiện nay phở Việt đã có nhiều biến thể đa dạng nhằm đáp ứng thị hiếu, nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của thực khách, song vẫn có 2 nét đặc trưng không thể thiếu, đó là bánh phở làm từ bột gạo và nước mắm.

Chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, Festival Phở 2025 đã đặt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến quy trình chế biến và phục vụ. Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm soát chất lượng toàn bộ nguyên liệu đầu vào, từ những thành phần chính như thịt bò, thịt gà, bánh phở, đến các loại gia vị như muối, nước mắm, hồi, quế, và các loại rau thơm như hành, mùi, húng quế.

Mỗi nhà cung cấp nguyên liệu tham gia lễ hội đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nguồn gốc và chất lượng. Thịt được sử dụng đều đến từ các trang trại đạt chứng nhận vệ sinh an toàn, được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào chế biến. Bánh phở được sản xuất từ các cơ sở uy tín, đảm bảo không sử dụng chất bảo quản hay phụ gia độc hại. Các loại gia vị, đặc biệt là nước mắm và muối, được lựa chọn từ những thương hiệu nổi tiếng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Masan Consumer với các sản phẩm đạt chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế. Rau thơm và các loại thảo mộc được cung cấp từ các nông trại hữu cơ, được rửa sạch và bảo quản đúng quy trình để giữ độ tươi ngon và an toàn.

Masan Consumer và các cá nhân, tổ chức tích cực chung tay

Trong sự thành công của Festival Phở 2025 có vai trò không nhỏ của Masan Consumer, nhà bảo trợ của sự kiện. Nhiều năm liên tiếp, với mong muốn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, Masan Consumer đã có những đóng góp thiết thực, từ việc hỗ trợ tổ chức các gian hàng ẩm thực, các hoạt động đến việc giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng tầm trải nghiệm của du khách.

Sự đồng hành của Masan Consumer tại chương trình không chỉ dừng lại ở khía cạnh tài chính mà còn thể hiện bằng tâm huyết, nỗ lực bảo tồn phát huy và quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam, hướng tới Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại do Unesco công nhận. Các sản phẩm của Masan Consumer được giới thiệu tại lễ hội đã nhận được sự yêu thích từ du khách, đặc biệt là khách quốc tế, những người mong muốn mang hương vị Việt Nam về quê nhà. Điều này nằm trong chiến lược Go Global - Make Vietnamese Foods Global Foods của Masan Consumer trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị ẩm thực truyền thống Việt Nam và lan tỏa ra thế giới.

Để Festival Phở 2025 trở thành một sự kiện văn hóa đáng tự hào, cùng với Masan Consumer còn có sự đồng lòng chung sức của các nghệ nhân, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội , Nhãn hàng nước tinh khiết Bluezone, Ngân hàng TMCP Kiên Long, Hiệp hội Nước mắm Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Nam Định, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Trung tâm UNESCO Bảo tồn và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chi hội Phở Vân Cù - Nam Định, TikTok (đơn vị đồng hành Bảo trợ trợ truyền thông),...

Trong tương lai, Festival Phở được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cầu nối văn hóa, không chỉ quảng bá phở mà còn giới thiệu các giá trị truyền thống khác của Việt Nam. Ban tổ chức cho biết, "Festival Phở 2026 sẽ mở rộng quy mô với sự tham gia của nhiều đơn vị quốc tế hơn, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ để mang trải nghiệm phở đến những khán giả không thể tham dự trực tiếp".

Festival Phở 2025 đã khép lại, nhưng những giá trị văn hóa mà sự kiện mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Lễ hội không chỉ là dịp để tôn vinh phở mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ văn hóa thế giới. Những câu chuyện trong Phở Story, hình ảnh những nghệ nhân tận tụy bên nồi nước dùng, và nụ cười của du khách khi thưởng thức tô phở nóng hổi đã tạo nên một bức tranh sống động về một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa ẩm thực và đầy sức sống.