FIFA khích lệ đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày World Cup 2023 khởi tranh

"Lần đầu tiên dự World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy họ sẽ không bị gạt sang một bên vào mùa hè này", tài khoản FIFA viết, kèm theo bức ảnh rất đẹp của các cô gái Việt Nam.

Dòng tweet của FIFA về đội tuyển nữ Việt Nam thu hút nhiều bình luận của những người dùng mạng xã hội Twitter. Một khán giả viết: "Đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận qua trận thua sít sao trước đội tuyển nữ Đức tỷ số 1-2. Nhưng họ vẫn còn quá nhiều việc phải làm khi để thua đội đồng chủ nhà New Zealand 0-2 và mới nhất là trận thua tỷ số quá đậm 0-9 trước đối thủ mạnh Tây Ban Nha".

Trong khi đó, tờ AS trong bài viết: "Xem trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Mỹ ở đâu, khi nào?", nhấn mạnh: "Đội tuyển nữ Mỹ với 4 lần vô địch World Cup là ứng cử viên vô địch số 1. Họ được đánh giá cao hơn là điều hiển nhiên, và có nhiều khả năng giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á vừa có trận thua đậm trước đội tuyển nữ Tây Ban Nha, nhưng khi World Cup nữ 2023 khởi tranh, hy vọng họ sẽ thể hiện bộ mặt khác và có thể gây khó cho đội tuyển Mỹ".

Tờ AS cũng thông tin trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup gặp đội tuyển nữ Mỹ diễn ra ngày 22.7 trên sân Eden Park ở Auckland (New Zealand), theo các khung giờ tại châu Âu và Mỹ, còn tại Việt Nam diễn ra lúc 8 giờ sáng (22.7). Trận đấu này cũng được truyền hình trực tiếp trên rất nhiều kênh truyền hình nổi tiếng ở Mỹ như UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Foxsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, FOX Network, Telemundo, Peacock và fuboTV...

Đội tuyển nữ Việt Nam VFF

Tại Việt Nam, VMG Media độc quyền phân phối bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023. Đơn vị này đã đạt được thỏa thuận trở thành đơn vị sở hữu độc quyền khai thác thương mại và phân phối bản quyền phát sóng giải FIFA Women's World Cup 2023 (FIFA World Cup nữ 2023) trên hệ thống truyền hình, OTT, mạng di động, IPTV, trình chiếu công cộng trên lãnh thổ Việt Nam.

Sau khi sở hữu độc quyền khai thác thương mại và phân phối bản quyền phát sóng giải FIFA World Cup nữ 2023, VMG Media và Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Kênh 7, THQHVN) đã đạt được thoả thuận phát sóng các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam và các trận đấu tại giải. Bên cạnh đó, VTVcab là đơn vị phối hợp sản xuất các trận đấu.