FIFA ra quyết định then chốt có thể làm thay đổi cuộc đua vô địch World Cup: Thẻ vàng sẽ…

Lý do FIFA có quyết định đặc biệt tại World Cup 2026

Tại World Cup 2026, với tổng cộng 48 đội tham dự thay vì 32 đội như các kỳ trước đây; với số trận đấu cũng tăng lên 104 trận so với 64 và có thêm vòng đấu 32 đội. Do đó, FIFA dự kiến sẽ đồng ý thông qua quyết định xóa bỏ tất cả thẻ vàng sau khi kết thúc vòng bảng và tứ kết để giảm nguy cơ cầu thủ bỏ lỡ các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup, đặc biệt ở bán kết và chung kết, theo The Athletic.

Quyết định của FIFA sẽ làm thay đổi cuộc đua vô địch World Cup 2026? Ảnh: Reuters

"Các quy tắc mới về án treo giò đối với thẻ vàng tích lũy tại World Cup sắp diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico vào tháng 6 tới đây, dự kiến sẽ được thảo luận và thông qua tại cuộc họp Hội đồng FIFA ở Vancouver (Canada) trong ngày 28.4", The Athletic cho biết thêm.

Tại các kỳ World Cup trước đây, thẻ vàng chỉ được xóa bỏ sau vòng tứ kết. Nhưng vì đây là kỳ World Cup mở rộng với 48 đội, FIFA muốn thay đổi luật để tránh thêm nhiều án treo giò xảy ra, qua đó sẽ giúp các cầu thủ giảm thiểu tối đa sự vắng mặt đáng tiếc.

"Trên thực tế, nếu FIFA không tìm cách thay đổi, thì một cầu thủ nhận hai thẻ vàng trong năm trận đấu, trước khi vào tứ kết sẽ dẫn đến án treo giò. Điều này rất dễ xảy ra, vì World Cup 2026 có thêm vòng 32 đội ngay sau các trận vòng bảng.

Tuy nhiên, bằng cách đưa ra thêm một giai đoạn ân xá thứ hai sau vòng bảng, một cầu thủ sẽ cần nhận thẻ vàng trong hai hoặc ba trận đấu vòng bảng, hoặc trong hai trận đấu tại vòng 32 đội, vòng 16 đội và tứ kết để bị treo giò.

FIFA tin rằng việc áp dụng phương pháp này công bằng hơn vì nó giảm thiểu rủi ro và cho phép các cầu thủ có thể tham gia các trận đấu quan trọng ở vòng loại trực tiếp, đặc biệt ở bán kết và chung kết. Qua đó, sẽ tạo sức hút lớn và cuộc đua vô địch World Cup cũng trở nên kịch tính hơn, không vắng các ngôi sao hàng đầu chỉ vì án thẻ phạt", The Athletic cho biết.

FIFA sẽ xóa bỏ tất cả thẻ vàng sau khi kết thúc vòng bảng và tứ kết tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Bên cạnh áp dụng quyết định quan trọng về xóa thẻ vàng sau vòng bảng và tứ kết, trước đó FIFA cũng công bố và xác nhận áp dụng các luật mới tại World Cup 2026.

Với khẩu hiệu "Tốc độ hơn, ít câu giờ hơn", FIFA áp dụng các luật mới ở các trận đấu tại World Cup 2026 bao gồm:

Thay người: Cầu thủ có 10 giây để rời sân hoặc cầu thủ dự bị vào thay thế sẽ phải chờ 1 phút.

Ném biên: tối đa 5 giây hoặc quyền kiểm soát bóng thuộc về đối thủ.

Chăm sóc y tế: Cầu thủ được chăm sóc y tế trên sân phải rời sân và chờ 1 phút trước khi trở lại, trừ khi chấn thương do phạm lỗi bị phạt thẻ.

Công nghệ VAR: có thể xem xét lại thẻ vàng thứ hai và các quả phạt góc không chính xác.

Đội trưởng và trọng tài: Quy tắc được củng cố rằng, chỉ có đội trưởng mới được phép tiếp cận trọng tài để yêu cầu giải thích; các cầu thủ còn lại có thể bị phạt thẻ vàng nếu họ vây quanh trọng tài.

FIFA cũng công bố chính thức, 48 đội tuyển được đăng ký danh sách cầu thủ dự World Cup 2026 tổng cộng là 26 người, với hạn chót vào ngày 30.5.

Tính đến ngày 28.4, World Cup 2026 chỉ còn hơn 40 ngày nữa là khởi tranh, ngày 12.6 (giờ Việt Nam), với trận khai mạc giữa đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi trên sân Estadio Azteca huyền thoại ở Mexico City vào lúc 2 giờ.