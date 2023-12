Filip Nguyễn nói gì sau khi chính thức có quốc tịch Việt Nam?

Ngày 6.12, Filip Nguyễn đã chính thức có quốc tịch Việt Nam. Thông tin này cũng đã được CLB Công an Hà Nội xác nhận. Trên trang chủ của đội bóng ngành công an, “người gác đền” sinh năm 1992 chia sẻ một cách đầy tự hào: “Tôi là Filip Nguyễn. Tôi là người Việt Nam”. Anh nói bằng tiếng Việt Nam.



Còn trên trang cá nhân của mình, Filip Nguyễn viết bằng cả tiếng Việt và tiếng CH Czech: "Chào cả nhà. Chắc mọi người đang chờ tin mới? Tôi xin thông báo, tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi. Hôm nay chúng tôi đã đạt được điều mà chúng tôi đã cố gắng nỗ lực trong vài năm qua. Cuối cùng tôi cũng có thể thông báo rằng tôi có quốc tịch kép! Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ to lớn, cảm ơn gia đình, những người trong CLB và những người hâm mộ tuyệt vời!".

Như vậy, Filip Nguyễn đã đạt được một nửa ước mơ của mình. Việc sở hữu quốc tịch Việt Nam là điều kiện cần để thủ môn 31 tuổi có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điều kiện đủ là Filip Nguyễn phải được HLV Troussier gọi. Thủ môn của CLB Công an Hà Nội chỉ cần chờ đợi lệnh triệu tập từ HLV người Pháp.

Filip Nguyễn chính thức có quốc tịch Việt Nam, mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia

Vào lúc này, Filip Nguyễn đã đủ điều kiện để góp mặt trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam. Được biết, hạn chót để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi danh sách sơ bộ các cầu thủ dự VCK Asian Cup 2023 lên ban tổ chức giải là ngày 12.12.

Filip Nguyễn được đánh giá là thủ thành có khả năng chuyên môn tốt nhất ở V-League hiện tại. Hệ thống phòng ngự đội tuyển Việt Nam sẽ được gia cố với sự xuất hiện của thủ môn đang khoác CLB Công an Hà Nội. Nhất là trong bối cảnh, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp các đối thủ mạnh tại giải đấu hàng đầu châu Á sắp tới. Tại VCK Asian Cup 2023 (diễn ra vào tháng 1.2024), thầy trò HLV Troussier sẽ đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

Đặng Văn Lâm sẽ bị "thách thức" ở đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh đó, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam nhiều năm nay là Đặng Văn Lâm sẽ có thêm một đối thủ đáng gờm. Về mặt chuyên môn hay thể hình, Filip Nguyễn không hề thua kém Văn Lâm. Thủ môn đang khoác áo CLB Công an Hà Nội thậm chí còn có chiều cao tốt hơn so với Văn Lâm (1,91 m so với 1,88 m).

Nhưng để được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam, khả năng hòa nhập với toàn đội cũng là yếu tố quan trọng đối với mỗi cầu thủ. Về mặt này, Filip Nguyễn không có lợi thế bằng Đặng Văn Lâm. Văn Lâm biết tiếng Việt, có nhiều năm khoác áo đội tuyển nên tính kết nối với các đồng đội sẽ cao hơn. Trong khi đó, Filip Nguyễn vẫn đang nỗ lực học tiếng Việt.