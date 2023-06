Filip Nguyễn xuất hiện ở sân bay Nội Bài, thích thú với chiếc nón lá

Thủ môn FIlip Nguyễn đạt thỏa thuận gia nhập CLB Công an Hà Nội từ CLB Slovacko (CH Czech). Người gác đền sinh năm 1992 đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm, kéo dài đến hết mùa giải 2025-2026. Filip Nguyễn sẽ ở Hà Nội cùng gia đình, được CLB Công an Hà Nội cấp nhà, bên cạnh giáo viên dạy tiếng Việt để nhanh chóng hòa nhập cùng đội bóng mới.

Filip Nguyễn là tân binh thứ hai của CLB Công an Hà Nội ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, sau tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Hiện đội bóng được dẫn dắt bởi ông Flavio Cruz đang có 4 thủ môn, gồm Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang, Đỗ Sỹ Huy và Bùi Tiến Dũng. Cuộc cạnh tranh trong khung gỗ đội Công an Hà Nội được dự báo khốc liệt.

Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam, mẹ người CH Czech. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Prague, chơi cho đội một CLB này trước khi chuyển sang Bydzov, Vlasim, Slova Liberec và Slovacko.

CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ thành công Filip Nguyễn CLB Công an Hà Nội

Filip Nguyễn có mặt ở sân bay Nội Bài, thích thú với chiếc nón lá có sơn màu cờ Việt Nam

Trước khi chuyển sang CLB Công an Hà Nội, Filip Nguyễn đã có mùa giải 2022-2023 thành công. CLB Slovacko đã trải qua 35 vòng đấu và cán đích Fortuna Liga ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Trong đó, thủ môn Filip Nguyễn là một trong những nhân tố chủ chốt giúp đội bóng của CH Czech đạt được thành tích này.

Không chỉ xuất sắc trong đội hình của CLB Slovacko, thủ thành mang 2 dòng máu Việt - CH Czech còn là "người gác đền" nổi bật nhất của giải đấu. Trong 5 thông số quan trọng nhất của một thủ môn, Filip Nguyễn dẫn đầu đến 4 thông số, gồm: số phút thi đấu, số trận giữ sạch lưới, số phút giữ sạch lưới liên tiếp và số đường chuyền.

Theo đó, Filip Nguyễn là cầu thủ có số phút thi đấu cao nhất ở CLB Slovacko và giải Fortuna Liga. Anh ra sân 34 trận, đứng trong khung gỗ tổng cộng 3.047 phút, chơi trung bình hơn 89 phút/trận. Trong đó, Filip Nguyễn cũng là thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất ở giải đấu của CH Czech với 11 trận không nhận bàn thua.

Thủ môn Filip Nguyễn nổi danh ở giải CH Czech SLOVAN LIBEREC

Với Filip Nguyễn, CLB Công an Hà Nội đang sở hữu đội hình ấn tượng với 7 tuyển thủ quốc gia rải đều các tuyến, gồm Quang Hải, Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Hậu, Văn Đức, Văn Toản và Trọng Long, chưa kể các cầu thủ còn lại cũng rất chất lượng như Xuân Nam, Văn Vũ,... cùng thủ môn Filip Nguyễn dạn dày kinh nghiệm trong khung gỗ.

CLB Công an Hà Nội đang đứng đầu bảng với 24 điểm sau 12 trận, hơn đội nhì bảng Thanh Hóa 1 điểm. Ở vòng 13 (hạ màn giai đoạn một), đội bóng của ông Flavio Cruz sẽ chạm trán với CLB Đà Nẵng.

Sáng 29.6, CLB Công an Hà Nội đăng tải bài viết về Filip Nguyễn: "Sau khi mùa giải 2022-2023 kết thúc, thủ môn Filip Nguyễn đã rời CLB Slovacko của CH Czech và trở thành cầu thủ tự do. CLB Công an Hà Nội đã đàm phán với Filip Nguyễn và đạt thỏa thuận ký hợp đồng với thời hạn 3 năm. Trong hợp đồng có kèm theo điều khoản gia hạn. Trong trường hợp Filip Nguyễn thi đấu tốt cũng như cảm thấy hài lòng với CLB, anh có thể gắn bó với đội bóng cho đến khi kết thúc sự nghiệp.

Đã từ lâu, Filip Nguyễn đã bày tỏ mong muốn được trở về quê hương và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Lời đề nghị của CLB Công an Hà Nội đã đến vào đúng thời điểm để giúp nguyện vọng của Filip Nguyễn sớm trở thành hiện thực. Vì vậy quá trình thương thảo đã diễn ra nhanh chóng và sớm nhận được sự đồng thuận từ cả hai bên.

CLB Công an Hà Nội sẽ thuê giáo viên dạy tiếng Việt và cung cấp nơi ở cho thủ thành này cùng gia đình. Thủ môn Việt kiều sẽ được đăng ký suất cầu thủ Việt kiều ở giai đoạn hai của V-League 2023".