FLC bị hủy tư cách công ty đại chúng, người đang 'ôm' cổ phiếu sẽ ra sao?

Như Thanh Niên đã đưa tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) và nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty CP xây dựng FLC Faros, Công ty CP đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes, Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC Stone (AMD), Công ty CP đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB)…

Công ty CP Tập đoàn FLC bị hủy tư cách công ty đại chúng ẢNH: FLC

Ảnh hưởng thế nào đến người đang nắm giữ cổ phiếu?

Quyết định nêu trên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khiến một số nhà đầu tư còn nắm giữ cổ phiếu "họ FLC" băn khoăn về quyền lợi của mình.

Chị Hà Vui (34 tuổi, trú tại Hà Nội, tên đã được thay đổi) kể tháng 3.2022, sau khi thông tin khởi tố vụ án được công bố và cổ phiếu FLC đã trải qua chuỗi phiên giảm, chị muốn "bắt đáy" nên mua một số lượng đáng kể cổ phiếu này, với mức giá 6.100 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, thị trường không như chị mong muốn. Cổ phiếu FLC và các mã "cùng họ" tiếp tục giảm. Đến đầu năm 2023, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC, với lý do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Cổ phiếu này sau đó được chuyển sang sàn UPCoM, nhưng tiếp tục rơi vào tình trạng đình chỉ giao dịch. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã nhiều lần thông báo về trạng thái chứng khoán của FLC, trong đó nhấn mạnh việc doanh nghiệp không khắc phục được các tồn tại về báo cáo tài chính, kiểm toán và nghĩa vụ công bố thông tin đúng hạn.

Tính đến thời điểm trước khi Tập đoàn FLC bị hủy tư cách công ty đại chúng, giá trị tham chiếu của cổ phiếu FLC là 3.500 đồng/cổ phiếu.

"Khoản tiền đầu tư giảm gần một nửa, nằm im trong tài khoản chứng khoán hơn 3 năm nay. Giờ công ty bị hủy tư cách đại chúng, liệu tôi có mất trắng?", chị Vui lo lắng.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng luật sư Kết nối ẢNH: NVCC

Không phải là dấu chấm hết với cổ đông

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng luật sư Kết nối, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, khoản 1 điều 38 luật Chứng khoán quy định về các trường hợp bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Hủy tư cách công ty đại chúng chỉ là việc doanh nghiệp không còn đáp ứng hoặc không tiếp tục thực hiện các điều kiện theo luật Chứng khoán để được coi là hoạt động trên thị trường chứng khoán. Việc này không làm mất tư cách cổ đông, không làm chấm dứt quyền sở hữu cổ phần đã được xác lập hợp pháp của các cổ đông của Tập đoàn FLC.

Theo luật Doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cổ đông phát sinh từ việc sở hữu cổ phần và được ghi nhận trong điều lệ công ty cũng như sổ đăng ký cổ đông. Những quyền cơ bản như quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, quyền được nhận cổ tức, tự do chuyển nhượng cổ phần và các quyền khác theo quy định pháp luật và điều lệ công ty vẫn tiếp tục tồn tại đầy đủ, không phụ thuộc vào việc công ty còn là công ty đại chúng hay không.

Song, việc hủy tư cách công ty đại chúng vẫn ảnh hưởng đến khả năng chuyển nhượng cổ phần, giá cổ phiếu của doanh nghiệp thường giảm sâu, mất đi tính thanh khoản.

Khi cổ phần không còn được giao dịch trên thị trường chứng khoán, cổ đông buộc phải thực hiện chuyển nhượng thông qua các giao dịch thỏa thuận dân sự, với phạm vi tiếp cận người mua hạn chế hơn và rủi ro lớn hơn.

Bên cạnh đó, việc công ty không còn chịu sự điều chỉnh của chế độ công bố thông tin theo luật Chứng khoán cũng làm thay đổi đáng kể môi trường bảo vệ cổ đông. Bởi lẽ, nghĩa vụ công bố thông tin theo luật Doanh nghiệp có phạm vi hẹp hơn, tần suất thấp hơn và cơ chế giám sát không chặt chẽ như đối với công ty đại chúng.

"Hủy tư cách công ty đại chúng không phải là dấu chấm hết đối với quyền lợi của cổ đông. Đây là một sự thay đổi về địa vị pháp lý của doanh nghiệp, kéo theo những hệ quả nhất định về mặt kinh tế và quản trị, nhưng không làm mất đi những quyền cơ bản đã được pháp luật ghi nhận", ông Hùng nói.