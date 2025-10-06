Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
[FLYCAM] Khu đất bỏ hoang của Lotte ở Thủ Thiêm đang có những vướng mắc pháp lý gì?
Video Thời sự

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
06/10/2025 05:53 GMT+7

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành một khu phức hợp biểu tượng tại bán đảo Thủ Thiêm, nhưng sau 3 năm kể từ ngày khởi công, siêu dự án Eco Smart City trị giá 900 triệu USD của tập đoàn Lotte vẫn chỉ là một bãi đất hoang do vướng những thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính.

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế Đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin về vướng mắc pháp lý dự án của Công ty Lotte.

Ông Dương cho hay, tháng 10.2022, TP.HCM có quyết định giao đất cho công ty này. Sở đã thuê đơn vị tư vấn để thực hiện ngay nhưng có phát sinh một số vấn đề pháp lý, UBND TP.HCM đã tập trung tháo gỡ.

Flycam: Hiện trạng khu đất bỏ hoang của Lotte ở Thủ Thiêm

Cuối năm 2023, Sở trình phương án giá đất. Tháng 2.2024, Chính phủ ban hành Nghị định 12 về phương pháp xác định giá đất. Lúc này, nhiều dự án trên toàn quốc gặp khó khăn, vướng mắc.

Ngày 1.8.2024, Nghị định 71 được ban hành để sửa đổi Nghị định 12, công tác xác định giá đất thuận lợi, Sở trình ngay dự án Lotte.

Ông Dương khẳng định, về dự án của Công ty Lotte, đơn vị đã làm theo đúng trình tự thủ tục trong thời gian ngắn. Việc công ty phải nộp nghĩa vụ bổ sung 5,4% là có căn cứ theo quy định của luật Đất đai.

