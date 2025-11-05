Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
[Flycam] mỏ đá Gia Hòa: Vissai Ninh Bình khai thác không báo cáo 4,4 triệu tấn khoáng sản
Video Thời sự

Minh Hải
Minh Hải
05/11/2025 06:08 GMT+7

Đại diện Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình (Vissai Ninh Bình) thừa nhận đã chậm trễ, không báo cáo kịp thời khi khai thác, sử dụng hơn 4,4 triệu tấn khoáng sản 333 (khoáng sản chưa rõ hiệu quả kinh tế) để sản xuất xi măng.

Những ngày qua, thông tin về việc Vissai Ninh Bình khai thác, sử dụng trong nhiều năm liên tục với tổng khối lượng hơn 4,4 triệu tấn khoáng sản ở mỏ đá vôi Gia Hòa (tại xã Gia Viễn, Ninh Bình; mỏ đá cấp cho Nhà máy xi măng Vissai Ninh Bình) khi chưa được cấp phép, chính quyền địa phương không hay biết, đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Năm 2016, Bộ TN-MT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp giấy phép khai thác khoáng sản là đá vôi để sản xuất xi măng cho Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Hoàng Phát (nay là Công ty CP Vissai Ninh Bình) với diện tích mỏ 33,61 ha, trữ lượng khai thác hơn 26,8 triệu tấn, thời hạn 16 năm.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Đinh Đại Nhân, Giám đốc mỏ đá vôi Gia Hòa (thuộc Vissai Ninh Bình) thừa nhận từ năm 2017 đến hết tháng 6.2025, đơn vị đã khai thác và sử dụng hơn 4,4 triệu tấn khoáng sản 333 nằm trong phạm vi của mỏ để sản xuất xi măng khi chưa báo cáo, xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nhân lý giải, năm 2011, khi tiến hành thăm dò mỏ đá Gia Hòa xác định được có khoảng hơn 17,5 triệu tấn khoáng sản 333 xen lẫn trong trữ lượng khoáng sản 121 và 122 (đá vôi dùng để sản xuất xi măng).

Theo quy định, khi chưa báo cáo và xin cấp phép sử dụng thì phần khoáng sản 333 phải để lại tại hiện trường, chỉ sử dụng khoáng sản 121 và 122 (đã được cấp phép) để sản xuất xi măng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã sử dụng cả khoáng sản 333 để làm xi măng.

"Lỗi của chúng tôi là đã báo cáo chậm, chưa hoàn thiện các thủ tục đã đưa đi sử dụng khoáng sản 333. Phần khoáng sản này hoàn toàn nằm trong giới hạn khai thác của mỏ đã được cấp phép, thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp chứ không phải khai thác ngoài mốc giới", ông Nhân cho hay.

Lùm xùm vụ Vissai Ninh Bình khai thác không báo cáo 4,4 triệu tấn khoáng sản - Ảnh 2.

Khu vực mỏ có khoáng sản 333 xen kẹp với khoáng sản 121 và 122 đang tạm dừng khai thác

ẢNH: MINH HẢI

