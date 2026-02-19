Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
[FLYCAM] Xiêu lòng vẻ hoang sơ ở thác nước cao nguyên ngày đầu năm
Video Đời sống

[FLYCAM] Xiêu lòng vẻ hoang sơ ở thác nước cao nguyên ngày đầu năm

Sầm Ánh
Sầm Ánh
19/02/2026 08:22 GMT+7

Không ồn ào, không thu phí, một con thác hoang sơ ở xã Ea M’Droh (tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ trở thành điểm du xuân được nhiều người tìm đến trong chiều mùng 2 Tết. Điều giữ chân du khách không phải dịch vụ, mà là vẻ đẹp “y nguyên như thiên nhiên tạo” sau hàng chục năm.

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vì chọn những điểm du lịch đông đúc, nhiều bạn trẻ đã tìm về một thác nước hoang sơ trên địa bàn xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk. Không vé vào cổng, không dịch vụ ồn ào, điều níu chân du khách ở đây chính là vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên.

Sau 40 năm quay trở lại, ông Trần Đăng Hường, xã Quảng Phú, không khỏi bất ngờ khi chứng kiến khung cảnh quen thuộc thuở nào vẫn còn đó. Những hàng cây cổ thụ, những triền đá và dòng nước đổ trắng xóa vẫn giữ được nét hoang sơ hiếm thấy.

[FLYCAM] Xiêu lòng vẻ hoang sơ ở thác nước cao nguyên ngày đầu năm - Ảnh 1.

Khung cảnh thác nước nhìn từ trên cao

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo người dân địa phương, họ vẫn quen gọi con thác này là Nặm Mòng 1. Tuy nhiên, hiện nay tại khu vực thượng nguồn đã được cắm biển với tên gọi là thác nước Drai Yông, được xếp hạng di tích Quốc gia.

Không chỉ những người từng gắn bó với vùng đất này, nhiều du khách lần đầu ghé thăm cũng bày tỏ sự bất ngờ. Bà Nguyễn Thị Thảo cho biết, đây là lần đầu bà được người thân dẫn tới thác và ấn tượng bởi vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên này.

[FLYCAM] Xiêu lòng vẻ hoang sơ ở thác nước cao nguyên ngày đầu năm - Ảnh 2.

Những hàng cây cổ thụ, những triền đá và dòng nước đổ trắng xóa vẫn giữ được nét hoang sơ hiếm thấy

ẢNH: SẦM ÁNH

[FLYCAM] Xiêu lòng vẻ hoang sơ ở thác nước cao nguyên ngày đầu năm - Ảnh 3.

Không chỉ những người từng gắn bó với vùng đất này, nhiều du khách lần đầu ghé thăm cũng bày tỏ sự bất ngờ

ẢNH: SẦM ÁNH

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cho hay, dù đã nghe nhắc đến địa điểm này từ lâu, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm mới thực sự cảm nhận hết vẻ đẹp của thác nước. Điều khiến họ bất ngờ là dù không thu phí, cảnh quan nơi đây vẫn không hề thua kém nhiều điểm du lịch khác.

[FLYCAM] Xiêu lòng vẻ hoang sơ ở thác nước cao nguyên ngày đầu năm - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cho hay, dù đã nghe nhắc đến địa điểm này từ lâu, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm mới thực sự cảm nhận hết vẻ đẹp của thác nước

ẢNH: SẦM ÁNH

Giữa nhịp sống hiện đại và nhu cầu du xuân ngày càng đa dạng, những điểm đến như thác nước này đang dần trở thành lựa chọn của những người yêu thiên nhiên, tìm kiếm sự yên bình và trải nghiệm chân thật. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm ngày càng nhiều của du khách, có lẽ điều cần là làm sao để giữ gìn được vẻ đẹp nguyên sơ ấy, để mỗi mùa xuân trở lại, dòng thác vẫn chảy giữa đại ngàn, như cách nó đã tồn tại suốt hàng chục năm qua.

