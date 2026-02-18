Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vườn thạch thảo, cẩm tú cầu nở rộ giữa cao nguyên Đắk Lắk, giới trẻ đổ xô check-in
Video Đời sống

Vườn thạch thảo, cẩm tú cầu nở rộ giữa cao nguyên Đắk Lắk, giới trẻ đổ xô check-in

Sầm Ánh
18/02/2026 08:26 GMT+7

Không cần phải đến Đà Lạt, ngay tại P.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một vườn thạch thảo và cẩm tú cầu đang vào độ nở rộ, trở thành điểm hẹn du xuân thu hút đông đảo người dân và du khách dịp cận Tết Bính Ngọ 2026.

Giữa vùng cao nguyên nắng gió, tại P.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một vườn hoa thạch thảo và cẩm tú cầu rộng khoảng 5.000 mét vuông đang vào độ nở rộ, thu hút du khách đến tham quan, check-in những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chị Đặng Thị Nga (P.Tân An) cho biết, đây là lần đầu tiên chị được chiêm ngưỡng một vườn thạch thảo rộng lớn như vậy tại địa phương. Không gian yên bình, lãng mạn khiến chị cảm thấy hào hứng và thích thú. Riêng với cẩm tú cầu, loài hoa thường gắn liền với Đà Lạt, chị chia sẻ trước đây từng trải nghiệm ở xứ lạnh, nhưng nay có thể ngắm nhìn ngay tại Đắk Lắk là điều khá bất ngờ.

Chị Đặng Thị Nga (P.Tân An) cho biết, đây là lần đầu tiên chị được chiêm ngưỡng một vườn thạch thảo rộng lớn như vậy tại địa phương

ẢNH: SẦM ÁNH

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng chuẩn bị từ rất sớm để kịp ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ giữa vườn hoa đang vào độ nở đẹp nhất.

Theo chia sẻ từ chủ vườn, khu vườn bắt đầu mở cửa từ giữa tháng Chạp. Lượng khách đông chủ yếu vào khung giờ sáng sớm và chiều tối, thời điểm ánh nắng dịu nhẹ, thích hợp để chụp ảnh, lưu giữ không khí xuân giữa lòng cao nguyên.

Niều bạn trẻ chuẩn bị từ rất sớm để đến chụp hình cùng vườn hoa cẩm tú cầu tại đây

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo anh Nguyễn Huy Hoàng, chủ khu vườn, nhờ thời tiết se lạnh dịp cuối năm, cẩm tú cầu có thể sinh trưởng tại Đắk Lắk nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Thay vì phải di chuyển xa đến Đà Lạt, người dân có thêm một điểm đến gần hơn để thưởng hoa, du xuân.

Để có được sắc hoa rực rỡ đúng dịp xuân, vườn được chăm sóc từ cuối tháng 10 âm lịch. Sau khoảng 3 tháng vun trồng, hoa bắt đầu nở đồng loạt, tạo nên không gian rực rỡ giữa lòng cao nguyên.

- Ảnh 3.

Để có được sắc hoa rực rỡ đúng dịp xuân, vườn được chăm sóc từ cuối tháng 10 âm lịch

ẢNH: SẦM ÁNH

Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp tết, người dân và du khách có thể tận hưởng không gian hoa rực rỡ ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển xa đến Đà Lạt hay các điểm du lịch khác. Một lựa chọn gần gũi, tiết kiệm nhưng vẫn đủ đầy sắc xuân giữa lòng cao nguyên.

