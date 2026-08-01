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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026: Bình Dương và TP.HCM gặt hái thành công

Kỳ Nam
Kỳ Nam
Ngày 1.8, Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 chính thức bế mạc sau 3 ngày tranh tài với 1.000 cầu thủ nhí tại Trường ĐH Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giải đấu Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 do Công ty CP VVF thể thao Việt Nam (VSSG) phối hợp CLB Công an TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, Trường ĐH Nha Trang, VietFootball và Học viện Bóng đá Phù Đổng.

Năm đầu tiên tổ chức, Festival quy tụ 44 CLB và trung tâm bóng đá cộng đồng đến từ ba miền bắc - trung - nam với gần 1.000 cầu thủ ở các lứa tuổi U.9, U.11 và U.13. Trong 3 ngày, các đội đã thi đấu tổng cộng 118 trận.

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026: Bình Dương và TP.HCM gặt hái thành công- Ảnh 1.

Các cầu thủ nhí thi đấu hết sức tích cực

ẢNH: SONG VIỆT

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026: Bình Dương và TP.HCM gặt hái thành công- Ảnh 2.

Vỡ òa niềm vui chiến thắng

ẢNH: SONG VIỆT

Bên cạnh chuyên môn, BTC lồng ghép yếu tố giáo dục lịch sử thông qua việc đặt tên các cúp vô địch theo các danh nhân Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo.

Đồng thời các sân thi đấu mang tên những chiến thắng lịch sử như Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Chi Lăng, Ngọc Hồi - Đống Đa và Rạch Gầm - Xoài Mút.

Trong 3 đội vô địch có 2 đội ở Bình Dương, một đội ở TP.HCM.

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026: Bình Dương và TP.HCM gặt hái thành công- Ảnh 3.

MFC Bình Dương vô địch giải U.9 cúp Quang Trung

ẢNH: SONG VIỆT

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026: Bình Dương và TP.HCM gặt hái thành công- Ảnh 4.

Đội bóng Phúc An TP.HCM vô địch giải U.11 cúp Lý Thường Kiệt

ẢNH: SONG VIỆT

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026: Bình Dương và TP.HCM gặt hái thành công- Ảnh 5.

MFC Bình Dương vô địch U.13 cúp Trần Hưng Đạo

ẢNH: SONG VIỆT

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đánh giá cao mô hình giải đấu cộng đồng dành cho bóng đá trẻ.

Theo ông Tuấn, Football Festival không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các cầu thủ nhí mà còn mở ra cơ hội để các trung tâm đào tạo, tuyển trạch viên phát hiện tài năng, tạo nguồn cho hệ thống các giải trẻ quốc gia của VFF trong tương lai.

"Chúng tôi mong festival sẽ được tổ chức thường niên và mở rộng tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần xây dựng môi trường bóng đá lành mạnh để các em vừa học tập, vừa theo đuổi đam mê thể thao", ông Trần Quốc Tuấn nói.

Kết quả chung cuộc

U.9 - Cúp Quang Trung

Vô địch: MFC Bình Dương, hạng nhì: PPD Bình Dương, hạng ba: Trẻ XSKT Đắk Lắk

U.11 - Cúp Lý Thường Kiệt

Vô địch: Phúc An TP.HCM, hạng nhì: Minh Mính Quy Nhơn, hạng ba: Star Cam Ranh

U.13 - Cúp Trần Hưng Đạo

Vô địch: MFC Bình Dương,hạng nhì: Tuổi trẻ Vĩnh Hải, hạng ba: Phúc An TP.HCM

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