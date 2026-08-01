Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026: Bình Dương và TP.HCM gặt hái thành công

Giải đấu Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 do Công ty CP VVF thể thao Việt Nam (VSSG) phối hợp CLB Công an TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, Trường ĐH Nha Trang, VietFootball và Học viện Bóng đá Phù Đổng.

Năm đầu tiên tổ chức, Festival quy tụ 44 CLB và trung tâm bóng đá cộng đồng đến từ ba miền bắc - trung - nam với gần 1.000 cầu thủ ở các lứa tuổi U.9, U.11 và U.13. Trong 3 ngày, các đội đã thi đấu tổng cộng 118 trận.

Các cầu thủ nhí thi đấu hết sức tích cực ẢNH: SONG VIỆT

Vỡ òa niềm vui chiến thắng ẢNH: SONG VIỆT

Bên cạnh chuyên môn, BTC lồng ghép yếu tố giáo dục lịch sử thông qua việc đặt tên các cúp vô địch theo các danh nhân Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo.

Đồng thời các sân thi đấu mang tên những chiến thắng lịch sử như Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Chi Lăng, Ngọc Hồi - Đống Đa và Rạch Gầm - Xoài Mút.

Trong 3 đội vô địch có 2 đội ở Bình Dương, một đội ở TP.HCM.

MFC Bình Dương vô địch giải U.9 cúp Quang Trung ẢNH: SONG VIỆT

Đội bóng Phúc An TP.HCM vô địch giải U.11 cúp Lý Thường Kiệt ẢNH: SONG VIỆT

MFC Bình Dương vô địch U.13 cúp Trần Hưng Đạo ẢNH: SONG VIỆT

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đánh giá cao mô hình giải đấu cộng đồng dành cho bóng đá trẻ.

Theo ông Tuấn, Football Festival không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các cầu thủ nhí mà còn mở ra cơ hội để các trung tâm đào tạo, tuyển trạch viên phát hiện tài năng, tạo nguồn cho hệ thống các giải trẻ quốc gia của VFF trong tương lai.

"Chúng tôi mong festival sẽ được tổ chức thường niên và mở rộng tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần xây dựng môi trường bóng đá lành mạnh để các em vừa học tập, vừa theo đuổi đam mê thể thao", ông Trần Quốc Tuấn nói.