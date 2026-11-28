Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt về diện mạo của Locostar LS99 so với Ford Transit nguyên bản cũng như các phiên bản Limousine còn lại là bộ body kit làm từ nhựa ABS, kết hợp các chi tiết mạ vàng. Cách phối màu này tạo điểm nhấn cho ngoại thất, thay vì sử dụng các chi tiết mạ crôm thường thấy trên nhiều dòng ô tô