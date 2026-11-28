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Từ mẫu Ford Transit 18 chỗ nguyên bản, Locostar cải tạo và phát triển thành xe Limousine 10 chỗ với bộ body kit mạ vàng, khoang nội thất bọc da Nappa cùng ghế chỉnh điện tích hợp massage, sưởi và làm mát, giá bán 1,55 tỉ đồng.
Trong số 4 phiên bản xe Limousine vừa được Locostar trình làng tại Việt Nam, LS99 thu hút sự chú ý nhất với phong cách thiết kế ngoại thất khá khác biệt, cùng hàng loạt trang bị tiện nghi trong khoang hành khách.
Phát triển trên nền tảng Ford Transit 18 chỗ lắp ráp tại Việt Nam, phiên bản này được cải tạo, bố trí lại không gian nội thất với tổng cộng 10 chỗ ngồi
ẢNH: NGUYỄN DUY
Hệ thống ghế Limousine trên LS99 sử dụng chất liệu da Nappa, tích hợp cơ cấu chỉnh điện. Đáng chú ý, ngoài chức năng massage đa điểm, ghế còn được trang bị hệ thống làm mát và sưởi, những tiện nghi vốn thường xuất hiện trên các dòng ô tô cao cấp
ẢNH: NGUYỄN DUY
Bên cạnh việc sử dụng da Nappa để bọc ghế, một số chi tiết tại khu vực vách và trần xe cũng được bọc da. Sàn xe sử dụng tấm lót hoàn thiện vân gỗ với phần đế bằng nhôm, trong khi hệ thống rèm cửa làm từ nhựa ABS tích hợp đèn trang trí
ẢNH: NGUYỄN DUY
Locostar LS99 có giá bán 1,55 tỉ đồng, cao hơn khoảng 310 triệu đồng so với phiên bản LT9 cấu hình 16 chỗ vừa ra mắt cùng thời điểm. Với cách bố trí không gian nội thất và danh mục trang bị tiện nghi, LS99 hướng đến những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, du lịch, đưa đón khách chú trọng chất lượng phục vụ trên mỗi chuyến xe thay vì ưu tiên số lượng hành khách
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