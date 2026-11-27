Những năm gần đây, bên cạnh các dòng xe khách nguyên bản chú trọng khả năng chuyên chở, thị trường ô tô Việt Nam ngày càng đa dạng với các dòng xe được cải tạo, nâng cấp theo phong cách Limousine. Từ những mẫu xe thương mại như Ford Transit, Hyundai Solati…, các doanh nghiệp chuyên cải tạo ô tô đã phát triển nhiều cấu hình chỗ ngồi, trang bị tiện nghi khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu vận tải hành khách liên tỉnh, đưa đón khách du lịch, khách doanh nghiệp.

Ngay cả các hãng ô tô cũng chú trọng mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng này. Đơn cử, từ tháng 7.2024, khi tung ra thị trường Việt Nam thế hệ mới của dòng xe thương mại Transit, Ford cũng giới thiệu hai phiên bản Limousine với cấu hình 10 và 12 chỗ ngồi. Mới đây, ngày 26.11 tại TP.HCM, thị trường xe khách Limousine tiếp tục có thêm lựa chọn khi Locostar trình làng đồng thời 4 phiên bản gồm LT9, LT99, LS9 và LS99, đều phát triển trên nền tảng Ford Transit với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý.

Từ Ford Transit 18 chỗ, phát triển 4 phiên bản Limousine

Thay vì chỉ tập trung vào những dòng xe ít chỗ ngồi, được đầu tư nhiều trang bị tiện nghi vẫn thường thấy trên các mẫu Limousine, Locostar lần này đa dạng hóa danh mục sản phẩm với cấu hình từ 10 đến 16 chỗ. Bên cạnh sự khác biệt về số lượng ghế, các phiên bản còn được phân hóa về vật liệu nội thất, trang bị tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vận tải, từ những đơn vị ưu tiên khả năng chuyên chở đến nhóm chú trọng chất lượng dịch vụ.

4 phiên bản Locostar Limousine được phát triển trên nền tảng Ford Transit ẢNH: NGUYỄN DUY

Trong số 4 phiên bản vừa ra mắt, Locostar LT9 sở hữu cấu hình nhiều chỗ ngồi nhất với 16 chỗ. Hệ thống ghế vẫn sử dụng cơ cấu chỉnh cơ, tuy nhiên khoang nội thất được nâng cấp với hệ thống đèn trần kích thước lớn, rèm cửa tích hợp đèn LED, màn hình giải trí 32 inch, hệ thống loa cùng các chi tiết trang trí vân gỗ. Với cách bố trí này, LT9 hướng đến những đơn vị kinh doanh vận tải muốn nâng cấp tiện nghi phương tiện nhưng vẫn duy trì lợi thế về sức chứa.

Trong khi đó, Locostar LT99 giảm số lượng ghế xuống còn 12 chỗ, gồm 11 ghế hành khách và một ghế lái. Dù vẫn sử dụng cơ cấu chỉnh cơ, hệ thống ghế trên phiên bản này được bọc da Nappa. Khoang nội thất cũng được hoàn thiện với vách bọc da, rèm che nắng dạng kéo hai bên, kết hợp màn hình giải trí 32 inch. Đây là lựa chọn dung hòa giữa khả năng chuyên chở và không gian dành cho mỗi hành khách.

Sự khác biệt về trang bị tiện nghi thể hiện rõ hơn trên hai phiên bản Locostar LS9 và LS99. Trong đó, LS9 sở hữu cấu hình 11 chỗ với 10 ghế hành khách chỉnh điện, tích hợp chức năng massage và quạt làm mát. Ngoài ra, phiên bản này còn được trang bị sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB và USB Type-C, khá hữu dụng với những hành khách thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử trong các chuyến đi dài.

Hai phiên bản Locostar LS9 và LS99 sở hữu ghế chỉnh điện, tích hợp massage và quạt làm mát ẢNH: NGUYỄN DUY

Còn Locostar LS99 có cấu hình 10 chỗ, được đầu tư nhiều hơn về vật liệu nội thất cũng như trang bị tiện nghi. Ngoài ghế bọc da Nappa chỉnh điện, tích hợp massage và quạt làm mát tương tự LS9, phiên bản này còn có chức năng sưởi ghế, sạc điện thoại. Sàn xe và một số chi tiết ốp cửa sử dụng vật liệu nhôm, trong khi hệ thống vách, rèm và trần xe được hoàn thiện bằng vật liệu ABS bọc da Nappa, kết hợp màn hình giải trí 32 inch.

Về ngoại thất, cả 4 phiên bản đều được trang bị bộ body kit tạo sự khác biệt so với Ford Transit nguyên bản, với các chi tiết mạ crôm, mạ đồng hoặc mạ vàng tùy phiên bản.

Tại Việt Nam, Locostar LT9 có giá bán thấp nhất, ở mức 1,241 tỉ đồng, tiếp đến là LT99 giá 1,49 tỉ đồng. Hai phiên bản được đầu tư nhiều hơn về trang bị tiện nghi là LS9 và LS99 có giá bán lần lượt 1,57 tỉ đồng và 1,55 tỉ đồng. Hiện Locostar cũng triển khai một số chương trình ưu đãi dành cho khách mua xe như tặng voucher đặt cọc, tặng từ 1 - 3 chỉ vàng 9999, tùy phiên bản.

Xe khách không còn chỉ cạnh tranh bằng số lượng chỗ ngồi

Sự khác biệt về cấu hình chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cũng như giá bán giữa các phiên bản Limousine phát triển trên cùng một nền tảng xe phần nào phản ánh sự phân hóa trong nhu cầu đầu tư phương tiện của thị trường vận tải hành khách tại Việt Nam.

Với các đơn vị kinh doanh vận tải, số lượng chỗ ngồi vẫn là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến doanh thu trên mỗi chuyến xe. Tuy nhiên, để thu hút những nhóm khách hàng có yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, không gian và tiện nghi trên mỗi ghế ngồi cũng là yếu tố giúp các nhà xe tạo sự khác biệt.

Sự đa dạng về cấu hình chỗ ngồi và trang bị tiện nghi trên các dòng xe Limousine giúp doanh nghiệp vận tải có thêm lựa chọn đầu tư phương tiện ẢNH: NGUYỄN DUY

Ở góc độ kinh doanh vận tải, việc đầu tư các dòng xe Limousine với cấu hình chỗ ngồi và mức độ tiện nghi khác nhau cũng giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc xây dựng các gói dịch vụ, phân hóa giá vé và tiếp cận từng nhóm khách hàng. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác còn phụ thuộc vào chi phí đầu tư phương tiện, tỉ lệ lấp đầy ghế và khả năng chi trả của hành khách.

Mặc dù vậy, bên cạnh việc đầu tư trang bị tiện nghi, quá trình cải tạo ô tô, nhất là những thay đổi liên quan đến số lượng, cách bố trí ghế ngồi, cần đáp ứng các quy định về an toàn kỹ thuật và thực hiện thủ tục chứng nhận xe cơ giới cải tạo theo quy định hiện hành.

Sự tham gia của các hãng ô tô cùng các doanh nghiệp chuyên cải tạo phương tiện đang giúp danh mục xe Limousine tại Việt Nam ngày càng đa dạng. Qua đó, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng có nhiều lựa chọn hơn trong việc cân đối chi phí đầu tư, khả năng chuyên chở và chất lượng dịch vụ, tùy theo đối tượng hành khách cũng như mô hình kinh doanh.