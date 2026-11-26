Lâu nay, THACO BUS được xem là một trong những "ông lớn" trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xe khách tại Việt Nam. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, trong 6 tháng đầu năm 2025, THACO đã bàn giao hơn 1.200 xe khách thế hệ mới, chiếm khoảng 70% thị phần. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm của thương hiệu này lâu nay chủ yếu tập trung vào các dòng xe sử dụng động cơ diesel.

THACO BUS nhá hàng xe khách năng lượng mới ẢNH: THACO BUS

Mới đây, THACO BUS đăng tải hình ảnh hé lộ dòng xe buýt năng lượng mới với thông điệp "Công nghệ mới, giải pháp vận hành mới". Theo thông tin từ một số nhân viên tư vấn bán hàng, dòng xe này dự kiến có thể bán ra thị trường vào tháng 12 với hai lựa chọn hệ truyền động gồm thuần điện (BEV) và điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Hiện các thông số kỹ thuật cũng như giá bán vẫn chưa được hãng công bố.

Động thái của THACO diễn ra trong bối cảnh Kim Long Motor đang đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh xe khách thuần điện. Ngày 21.11 vừa qua, 100 xe khách giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 do doanh nghiệp này sản xuất đã chính thức được Phương Trang đưa vào khai thác vận tải hành khách trên các tuyến TP.HCM - Đà Lạt, TP.HCM - Cần Thơ và TP.HCM - Trà Ôn.

KIMLONG99 EV-G34 sử dụng kết cấu khung gầm liền khối (Full Monocoque), bố trí 34 giường nằm, trang bị bộ pin dung lượng 357 kWh do BYD cung cấp, cho phạm vi di chuyển khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Việc đưa dòng xe này vào khai thác cũng đánh dấu bước tiến của ô tô điện tại Việt Nam, khi phạm vi ứng dụng không còn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực vận tải hành khách trong đô thị.

Kim Long Motor là thương hiệu đầu tiên sản xuất xe khách thuần điện tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Trong khi đó, điểm đáng chú ý trong kế hoạch phát triển sản phẩm của THACO nằm ở công nghệ EREV. Khác với ô tô thuần điện, xe sử dụng công nghệ này có thêm động cơ đốt trong nhưng chỉ đóng vai trò phát điện, không trực tiếp truyền lực đến bánh xe. Nhờ đó, khi dung lượng pin xuống thấp, động cơ đốt trong có thể hoạt động để bổ sung điện năng, giúp xe tiếp tục di chuyển.

Với đặc thù kinh doanh vận tải hành khách đường dài, mỗi phương tiện có thể di chuyển hàng nghìn km mỗi chuyến. Trong bối cảnh hệ thống trạm sạc dành cho ô tô thương mại cỡ lớn tại Việt Nam chưa phổ biến, công nghệ EREV có thể giúp doanh nghiệp vận tải giảm sự phụ thuộc vào trạm sạc, linh hoạt hơn trong việc bố trí phương tiện, sắp xếp lịch trình, đồng thời giảm chi phí nhiên liệu khá nhiều.

Sự tham gia của THACO được kỳ vọng sẽ giúp thị trường xe khách điện hóa tại Việt Nam trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, ngoài giá bán, những yếu tố như phạm vi di chuyển, chi phí vận hành, thời gian hoàn vốn cũng như dịch vụ hậu mãi mới là cơ sở quan trọng để cân nhắc chuyển đổi phương tiện.