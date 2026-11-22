Xe giường nằm thuần điện đầu tiên của Kim Long Motor có gì đáng chú ý?

Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) chính thức đưa 100 xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 vào khai thác vận tải hành khách liên tỉnh. Mẫu xe do Kim Long Motor nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam, được bàn giao cho Phương Trang từ ngày 23.10.2026.

Nhìn từ bên ngoài, KIMLONG99 EV-G34 có kiểu dáng tương tự các dòng xe giường nằm đang hoạt động trên thị trường. Khác biệt lớn nhất nằm ở hệ truyền động thuần điện, không sử dụng động cơ dầu diesel và không có ống xả khí thải.

Xe sử dụng kết cấu thân liền khối Full Monocoque. Việc sử dụng mô-tơ điện còn góp phần giảm tiếng ồn và rung động trong quá trình di chuyển, qua đó cải thiện sự thoải mái của hành khách trên những hành trình dài.

Xe trang bị cấu hình 34 giường nằm riêng biệt, có nhiều tiện nghi và rèm che ẢNH: CHÍ TÂM

KIMLONG99 EV-G34 sử dụng bộ pin BYD dung lượng 357 kWh, phạm vi di chuyển khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có hai cổng sạc chuẩn CCS2, tương thích trụ sạc nhanh DC 240 kW, thời gian sạc đầy khoảng 90 phút theo công bố của nhà sản xuất.

Khoang hành khách bố trí 34 giường, mỗi giường có rèm che riêng tư, cửa gió điều hòa, đèn đọc sách và nút gọi hỗ trợ. Ngoài ra, trên KIMLONG99 EV-G34 còn có tủ lạnh và hệ thống giải trí cho hành khách.

Giai đoạn đầu, xe được khai thác trên ba tuyến TP.HCM - Đà Lạt, TP.HCM - Cần Thơ và TP.HCM - Trà Ôn (Vĩnh Long). Để phục vụ vận tải đường dài, hạ tầng trạm sạc FUTA EV Power sẽ được quy hoạch dọc các tuyến đường huyết mạch, trạm dừng chân và bến xe trên toàn quốc.