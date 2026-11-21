Sáng 21.11, Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) chính thức công bố đưa 100 xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 vào khai thác vận tải hành khách liên tỉnh. Đây là dòng xe do Kim Long Motor nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam với cấu hình 34 giường đầy đủ tiện nghi.

Dàn xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 có mặt tại Bến xe Miền Tây ẢNH: CHÍ TÂM

Trước đó, Kim Long Motor đã bàn giao lô xe này cho Phương Trang vào ngày 23.10.2026. Trong giai đoạn đầu khai thác, loại xe này sẽ hoạt động trên ba tuyến TP.HCM - Đà Lạt; TP.HCM - Cần Thơ và TP.HCM - Trà Ôn (thuộc Vĩnh Long).

Xe giường nằm điện chạy hơn 400 km sau mỗi lần sạc đầy

Nhìn từ bên ngoài, KIMLONG99 EV-G34 khác biệt không quá nhiều so ới các dòng xe giường nằm khác trên thị trường Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở chỗ mẫu xe này không phát ra tiếng ồn, không sử dụng động cơ dầu diesel và không có ống xả khí thải - một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

KIMLONG99 EV-G34 sử dụng pin của BYD và mô-tơ điện, phạm vi hoạt động hơn 400 km sau mỗi lần sạc đầy ẢNH: CHÍ TÂM

Mẫu xe giường nằm này sử dụng mô-tơ điện và bộ pin BYD, dung lượng 357 kWh, có thể di chuyển quãng đường hơn 400 km sau mỗi lần sạc đầy. Nhà sản xuất trang bị cho KIMLONG99 EV-G34 hai cổng sạc chuẩn CCS2, tương thích trụ sạc nhanh DC 240 kW, giúp sạc đầy pin trong khoảng 90 phút.

Ngoài ra, khoang hành khách bố trí 34 giường, mỗi giường có rèm che riêng tư, cửa gió điều hòa và nút gọi hỗ trợ. Xe trang bị tủ lạnh, hệ thống giải trí; các công nghệ an toàn gồm ABS, kiểm soát lực kéo ASR, phanh tái sinh và quản lý nhiệt pin.

Đối với xe khách đường dài, thời gian sạc và vị trí trạm sạc là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình di chuyển. Để giải bài toán này, hạ tầng trạm sạc FUTA EV Power sẽ được quy hoạch dọc các tuyến đường huyết mạch, trạm dừng chân và bến xe trên toàn quốc.

Khu vực điều khiển xe KIMLONG99 EV-G34 khá gọn nhưng đầy đủ chức năng điều khiển

ẢNH: CHÍ TÂM

Ông Phan Văn Hải - Tổng Giám đốc FUTA Bus Lines, cho biết: "Chúng tôi nhận thức rằng đưa xe điện vào khai thác trên các tuyến liên tỉnh đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ trong quá trình tổ chức hạ tầng trạm sạc, công tác bảo dưỡng kỹ thuật đến đào tạo đội ngũ nhân sự". Doanh nghiệp sẽ tiếp tục giám sát kỹ thuật, tiếp nhận phản hồi hành khách để hoàn thiện dịch vụ.

Kim Long Motor hướng đến nội địa hóa 90%

Việc đưa 100 xe giường nằm thuần điện vào hoạt động đánh dấu bước mở rộng của Phương Trang từ vận tải công cộng đô thị sang vận tải hành khách đường dài. Hiện nay, FUTA Bus Lines đã phối hợp với Kim Long Motor triển khai hơn 1.500 xe buýt thuần điện hoạt động tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Xe bố trí 34 giường với nhiều tiện nghi, có rèm che, điều hòa độc lập, cổng sạc... ẢNH: CHÍ TÂM

Phương Trang cũng công bố triển khai chuyển đổi phương tiện xe buýt đô thị thuần điện tại Cần Thơ và Đà Lạt từ 20.11, đồng thời tiếp tục đầu tư trạm sạc, công nghệ pin và nguồn lực kỹ thuật để phục vụ đội xe ngày càng mở rộng.

Trong khi đó, Kim Long Motor đặt mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ, linh kiện và chuỗi cung ứng. Khi bàn giao KIMLONG99 EV-G34, doanh nghiệp công bố tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm đạt 60%, đồng thời hướng đến mức 90% vào cuối năm 2026.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor đặt mục tiêu đạt 90% tỉ lệ nội địa hóa vào cuối năm 2026 với dòng xe KIMLONG99 EV-G34 ẢNH: CHÍ TÂM

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor nhấn mạnh: "KIMLONG99 EV-G34 là sản phẩm được nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô KIM LONG MOTOR Huế với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa 90% vào cuối năm 2026".

Kim Long Motor đang phát triển tổ hợp công nghiệp ô tô tại Huế, diện tích quy hoạch giai đoạn một hơn 600 ha. Doanh nghiệp hướng đến làm chủ các công đoạn đúc, dập, gia công, sản xuất linh kiện, phụ tùng, lắp ráp và hoàn thiện, qua đó tăng tỉ lệ nội địa hóa.