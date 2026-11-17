Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Trung Quốc khi một chiếc ô tô BYD mới mua bị lấy trộm ngay trong khuôn viên đại lý, trong lúc khách hàng đang ngồi chờ nhận xe. Sự việc không chỉ khiến gia đình người mua bất ngờ mà còn đặt ra vấn đề về quy trình quản lý, bảo vệ tài sản và trách nhiệm của đại lý trong quá trình bàn giao ô tô mới.

Theo CarNewsChina, vụ việc xảy ra ngày 10.11.2026 tại đại lý BYD Changsha Jinxuanfeng Dynasty Series, thuộc thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo bà Xiong người mua chiếc BYD Song, gia đình bà đã lái xe từ quê nhà đến địa lý BYD tại thành phố Trường Sa để mua một chiếc xe mới nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của bố chồng. Gia đình đã trả đủ 155.000 nhân dân tệ (khoảng 21.500 USD) cho chiếc BYD Song, bao gồm giá xe 149.000 nhân dân tệ (20.600 USD) và hơn 6.000 nhân dân tệ (900 USD) tiền bảo hiểm, đồng thời hoàn tất hợp đồng mua bán, hóa đơn và đăng ký biển số tạm.

Sau khi hoàn tất hợp đồng, thủ tục mua bán xe BYD Song được nhân viên đại lý đưa đi rửa và dán phim cách nhiệt trước khi bàn giao cho khách hàng. Khoảng 6 giờ chiều, khi gia đình bà Xiong đang ở phòng chờ của địa lý BYD để chờ nhận xe một nhân viên bán hàng đột ngột thông báo với họ rằng chiếc xe đã biến mất.

Đại lý BYD Changsha Jinxuanfeng Dynasty Series tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc Ảnh: AUTOHOME

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình khách hàng và đại lý đã trình báo cảnh sát. Nhờ hệ thống định vị GPS được tích hợp trên xe và ứng dụng theo dõi, nhân viên đại lý nhanh chóng xác định được vị trí chiếc BYD Song.

Nhân viên đại lý đã lái xe chở bố vợ và anh rể của bà Xiong đuổi theo chiếc xe bị đánh cắp. Sau cuộc rượt đuổi kéo dài hơn một giờ và vượt qua hơn 20 km, họ đã chặn được chiếc xe, lực lượng cảnh sát cũng đã có mặt để khống chế, bắt giữ người điều khiển chiếc BYD Song.

Một chi tiết gây chú ý là khi bị bắt, nghi phạm mặc trang phục có in logo BYD, khiến nhiều người ban đầu nghi ngờ khả năng có người bên trong đại lý tiếp tay. Tuy nhiên, đại diện đại lý khẳng định người này không phải nhân viên của cửa hàng. Bộ trang phục mang thương hiệu BYD được cho là nghi phạm tự mua trên mạng và lưu ý rằng màu sắc của nó khác với đồng phục mà nhân viên cửa hàng mặc.

Được biết, người lấy trộm chiếc BYD Song tại đại lý từng có tiền án về tội trộm cắp ô tô, đồng thời nhân viên đại lý dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết thêm rằng anh ta có vẻ không ổn định về tâm thần và chỉ trộm xe để "thỏa mãn việc lái xe".

Tên trộm xe BYD Song mặc đồng phục của hãng BYD khi bị bắt

Ảnh: CarNewsChina

Theo giải thích từ quản lý đại lý BYD, nguyên nhân trực tiếp khiến chiếc xe bị lấy trộm xuất phát từ sự sơ suất trong quá trình bàn giao. Một nhân viên đại lý đã để chìa khóa thông minh bên trong xe tại khu vực giao xe để thuận tiện di chuyển, sau đó rời đi trong vài phút để lấy biển số tạm. Lợi dụng khoảng thời gian này, kẻ trộm đã tiếp cận và lái chiếc xe rời khỏi đại lý. Ngoài ra, đại lý BYD này cũng bị phê bình những thiếu sót về an ninh khi khu vực tiếp giáp mặt đường không có chốt bảo vệ, trong khi vị trí bàn giao xe được cho là không nằm trong phạm vi giám sát của camera.

Mặc dù chiếc BYD Song đã được tìm thấy và đưa trở lại đại lý ngay sau đó, nhưng gia đình bà Xiong quyết định không tiếp tục nhận bàn giao chiếc xe này. Sáng 11.11, đại lý BYD hoàn trả toàn bộ 155.000 nhân dân tệ mà gia đình đã thanh toán, đồng thời tiến hành thủ tục hoàn phí bảo hiểm. Tuy nhiên, hai bên ban đầu chưa thống nhất được phương án bồi thường bổ sung.

Gia đình người mua đề nghị đại lý thanh toán chi phí đi lại, lưu trú phát sinh trong quá trình mua xe, đồng thời yêu cầu áp dụng mức bồi thường gấp ba lần theo quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Trung Quốc.

Phía đại lý không đồng ý với yêu cầu bồi thường gấp ba lần, cho rằng bản thân cửa hàng cũng là bên chịu thiệt hại do chiếc xe đã được đăng ký biển số tạm thời và việc bán lại phương tiện sau sự cố có thể gặp khó khăn. Dù vậy, đại lý đồng ý hỗ trợ chi phí đi lại và lưu trú cho gia đình khách hàng. Theo thông tin cập nhật ngày 16.11, nghi phạm đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.