THACO chốt giá Mazda CX-90 từ 1,899 tỉ đồng, cạnh tranh nhóm xe 7 chỗ cỡ lớn

Sau hơn nửa năm giới thiệu tại Việt Nam, Mazda CX-90 chính thức được THACO AUTO công bố giá bán từ 1,899 đến 2,299 tỉ đồng lần lượt cho ba phiên bản 3.3 Turbo HEV 7S, 3.3 Turbo HEV 6S và 2.5 PHEV 7S. Việc bổ sung thêm mẫu SUV đầu bảng giúp Mazda mở rộng danh mục xe, đồng thời thể hiện định hướng tiếp cận nhóm khách hàng cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Mazda CX-90 có 3 phiên bản, giá từ 1,899 đến 2,299 tỉ đồng ẢNH: VIỆT HƯNG

Mazda CX-90 là mẫu SUV cao cấp nhất của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam tính đến thời điểm này, thay thế cho Mazda CX-9 tại thị trường quốc tế. Xét về định vị, Mazda CX-90 thuộc phân khúc SUV 7 chỗ hạng E, cạnh tranh với các mẫu xe Volkswagen Teramont Pro, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Palisade...

Đại diện Mazda Việt Nam cho biết: "Từ năm 2026, thương hiệu này sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới với định vị Japanese Premium, hướng đến việc mang đến trải nghiệm cao cấp hơn cho khách hàng. Dải sản phẩm thế hệ mới được định vị cao cấp gồm CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90". Như vậy, Mazda CX-90 sẽ là một trong hai mẫu xe đầu tiên theo định hướng Japanese Premium phân phối tại thị trường Việt Nam.

Mazda CX-90, mẫu SUV lớn nhất của hãng trên toàn cầu hiện nay ẢNH: THACO

Ngoại hình Mazda CX-90 bệ vệ với chiều dài hơn 5,1 m cùng chiều dài trục cơ sở lên tới 3.120 mm. Xe mang ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng nhưng theo phong cách sang trọng hơn, nổi bật với cụm đèn LED thanh mảnh, nắp ca-pô kéo dài với tỉ lệ thiết kế khá tương đồng với các mẫu SUV cao cấp đến từ xe sang Đức.

Không giống các mẫu xe cao cấp khác, phô diễn bằng màn hình cảm ứng cỡ lớn trong khoang nội thất, CX-90 được Mazda phối hợp hài hòa giữa màn hình và nút bấm vật lý, mang lại trải nghiệm sử dụng thân thiện. Toàn bộ nội thất bọc da Nappa với các chi tiết ốp gỗ sang trọng.

Nội thất Mazda CX-90 thiết kế sang trọng, hài hòa với nhiều trang bị cao cấp

ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài ra, xe còn trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, công nghệ nhận diện người lái và điều chỉnh vị trí ngồi, vô-lăng, gương chiếu hậu như thiết lập trước đó...

Mazda CX-90 có hai cấu hình động cơ. Cụ thể, hai phiên bản 3.3 Turbo HEV dùng động cơ xăng dung tích 3.3 lít, kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Bản còn lại dùng động cơ xăng 2.5 lít kết hợp mô-tơ điện, công suất đạt 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Các phiên bản đều dùng hộp số tự động 8 cấp, truyền sức mạnh đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Như vậy, chiếc SUV cao cấp nhất của Mazda là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV hạng E sử dụng hệ động lực hybrid (xe lai xăng - điện). Trong khi các đối thủ còn lại vẫn dùng động cơ đốt trong. Đây là lợi thế lớn của Mazda CX-90 trong bối cảnh xu hướng thị trường dần chuyển sang xe xanh.

Mazda CX-90, mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV hạng E sử dụng hệ động lực hybrid ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài hệ truyền động mới, cả ba phiên bản của Mazda CX-90 còn trang bị gói công nghệ an toàn i-Activsense thế hệ mới với nhiều tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ tránh va chạm và camera 360 độ...

Với thiết kế sang trọng, nhiều trang bị và công nghệ hiện đại đi kèm hệ động lực hybrid tiết kiệm, định vị SUV cao cấp, Mazda CX-90 được dự báo sẽ trở thành làn gió mới đáng cân nhắc với nhóm khách hàng có nhu cầu mua xe 7 chỗ trong tầm giá 2 tỉ đồng.