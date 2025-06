Forestival 2025 - Lễ hội xanh nối dài di sản

Trọng tâm sự kiện là lễ hội âm nhạc ngày 31.5, nhưng trước khi thưởng thức âm nhạc của Hà Anh Tuấn, Đen, Phan Mạnh Quỳnh, Vũ., Vũ Cát Tường..., khán giả được đi qua Cung đường di sản trưng bày và tái hiện bề dày lịch sử của vùng đất này. Đó là không gian trưng bày cổ phục Việt, làng nghề truyền thống lụa Nha Xá cũng như khu vực tái hiện các hình tượng thời tiền sơ sử từng xuất hiện trong hệ thống hang động Ninh Bình. Ngoài ra, các sản phẩm sáng tạo kết nối giữa quá khứ và hiện tại cũng góp mặt, như sản phẩm đá mỹ nghệ, trâm gỗ… lấy cảm hứng từ các hình tượng rồng, phụng… tại Đền thờ vua Đinh, cung điện tại kinh thành Hoa Lư…

Sân khấu tôn vinh voọc mông trắng, được dựng giữa thiên nhiên ẢNH: ĐẠI NGÔ

Khi đứng trên sân khấu Forestival nhìn xuống biển người vẫn cuồng nhiệt hòa vào âm nhạc của mình lúc hơn 12 giờ khuya, tôi thấy xúc động và rất vui sướng. Hơn 20.000 khán giả từ khắp nơi về giữa trái tim di sản Tràng An của Ninh Bình, của VN, của thế giới. Những nghệ sĩ đồng nghiệp tài năng của tôi đã cùng khán giả trồng rừng tại Vườn quốc gia Cúc Phương và cất cao âm nhạc với tuyên ngôn bảo vệ di sản và thiên nhiên bằng mọi giá. Chỉ có thứ duy nhất có thể kết dính tất cả thành một vòng tay lớn như thế: đó là niềm tin vào điều đẹp đẽ, điều phải làm. Tôi tin vào chặng đường dài, xa và rực rỡ sắp tới của Forestival, nơi gặp gỡ của âm nhạc VN, tự do và yêu nước. Ca sĩ Hà Anh Tuấn ẢNH: ĐẠI NGÔ

Tổ chức tại đảo Khê Cốc với núi non, sông, hồ bao quanh, Forestival là một lễ hội xanh, thân thiện với môi trường. Với sứ mệnh kép: tôn vinh những giá trị di sản và khơi dậy tiềm năng du lịch, sự kiện đã giúp Ninh Bình đón tiếp hơn 20.000 du khách. Vào cuối tháng 5, các địa điểm nổi tiếng như phố cổ Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương, Hang Múa… chứng kiến lượng khách tham quan tăng vọt, trong khi Tam Cốc, Bái Đính… cũng được lựa chọn.

Trong hai ngày diễn ra, 1.000 cây mun và chò chỉ non đã được trồng xuống 0,7 ha cần được phục hồi ở Thung Bông thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương, nâng tổng số cây trồng mới của dự án cộng đồng Rừng Việt Nam lên 33.000 cây. "Forestival là một hành trình độc đáo, kết nối âm nhạc, thiên nhiên và cộng đồng bằng chính trái tim yêu rừng", ông Lê Phương Triều, Phó giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương, nhìn nhận.

Song song đó, với hình tượng nhận diện chính là loài voọc mông trắng, một trong 5 loài linh trưởng quý hiếm trong danh mục sách Đỏ của VN và thế giới, Forestival cũng góp phần tôn vinh những người thầm lặng không ngừng bảo tồn loại sinh vật này. Thay mặt ban tổ chức, Hà Anh Tuấn cho biết các nghệ sĩ và khán giả của Forestival 2025 sẽ đóng góp cho tổ chức Save Vietnam's Wildlife 500 triệu đồng nhằm tái đàn và bảo vệ loài này.

Forestival định vị "Trái tim di sản"

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho hay: "Forestival không chỉ là sự kiện đơn lẻ hay ngắn hạn, mà là một chiến lược lâu dài và có chiều sâu, được tỉnh Ninh Bình xác định là hướng phát triển trọng tâm trong quá trình xây dựng "Đô thị di sản thiên niên kỷ", hướng tới thành phố sáng tạo - thành phố du lịch quốc tế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050".

Ông Tùng cho biết thêm, Forestival được tỉnh và các đối tác phát triển như một sản phẩm du lịch - nghệ thuật tích hợp cao cấp, có định hướng hợp tác quốc tế sâu rộng. Đó là mời các nghệ sĩ, đạo diễn, nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng quốc tế, các nhà điêu khắc - họa sĩ quốc tế tham gia sáng tác tại Ninh Bình; tổ chức các chương trình trình diễn quốc tế - như concert The Legend in the Legacy ngay tại vùng di sản để thu hút sự chú ý của truyền thông và khách quốc tế; truyền thông toàn cầu phim quảng bá Trái tim di sản (trên các chuyến bay/truyền hình/mạng xã hội quốc tế); mời các travel blogger nổi tiếng, các nhà bảo tồn quốc tế, đạo diễn Hollywood từng gắn bó với Ninh Bình tham gia ghi hình, truyền thông…

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Du lịch Ninh Bình chủ trì, phối hợp cùng Viet Vision và các đối tác triển khai dự án Forestival theo cam kết 5 năm (2025 - 2030), với mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật - du lịch hàng đầu châu Á, không chỉ là nơi tham quan, mà còn là nơi sáng tạo và lan tỏa giá trị di sản; thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản, tạo ra giá trị gia tăng mới cho phát triển bền vững; tạo tiền đề quan trọng để Ninh Bình tham gia vào Mạng lưới đô thị sáng tạo của UNESCO, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật đa phương tiện; định vị thương hiệu "Trái tim di sản" như một biểu tượng văn hóa - nghệ thuật - du lịch mới của VN trên bản đồ quốc tế.