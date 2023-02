Foxconn sẽ lắp ráp Mac Pro và MacBook Pro 2023 tại Việt Nam

Theo BGR, trong thông báo mới đây, Foxconn đã ký hợp đồng thuê với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang một lô đất rộng khoảng 450.000 m2 nằm trong Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, với giá khoảng 62,5 triệu USD nhằm "đáp ứng nhu cầu hoạt động và mở rộng năng lực sản xuất". Hợp đồng thuê sẽ kéo dài đến tháng 2.2057.



MacBook Pro 2023 "Made in Vietnam" sẽ xuất hiện vào tháng 5 tới? AFP

Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau khi Foxconn ký một thỏa thuận đầu tư 300 triệu USD vào tháng 8 năm ngoái để mở rộng cơ sở sản xuất của họ ở Bắc giang, nơi đã sản xuất iPad và AirPods.

Mặc dù báo cáo không nêu rõ Foxconn sẽ sản xuất sản phẩm nào tại nhà máy này nhưng một số báo cáo từ năm ngoái cho thấy Mac Pro 2023 và các mẫu MacBook mới nằm trong số những sản phẩm công nghệ mà công ty Đài Loan sẽ sản xuất tại Việt Nam. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi mà trước đó, Nikkei Asia báo cáo rằng Foxconn đã hoàn tất kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam vào tháng 12.2022 trước khi tung MacBook "Made in Vietnam" vào tháng 5 năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, Mac Pro với bộ xử lý Apple Silicon cũng được cho là đi kèm dòng chữ "Made in Vietnam" thay vì "Made in the USA". Chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg vào tháng 12 năm ngoái cũng cho rằng Apple đang chuyển dây chuyền sản xuất Mac Pro ra khỏi Mỹ.

Mac Pro 2023 được cho là vẫn mang trên mình thiết kế như phiên bản dùng CPU Intel hiện nay CHỤP MÀN HÌNH

Mac Pro với bộ xử lý Apple vẫn còn là một sản phẩm bí ẩn. Đã có những thông tin nói rằng nó sẽ không mang đến khả năng nâng cấp RAM cho người dùng, đồng thời vẫn duy trì thiết kế giống như phiên bản sử dụng bộ xử lý Intel. Ngoài ra, sản phẩm cũng có khả năng không đi kèm chip M2 Extreme vì Apple dự kiến sẽ đặt cược vào bộ xử lý M2 Ultra cho máy Mac cao cấp này.

Được biết, Việt Nam không phải là nơi duy nhất mà Apple lựa chọn khi di chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Ấn Độ và vùng lãnh thổ Đài Loan cũng đang là những nơi hưởng lợi từ chính sách này của Apple. Trong khi đó, Foxconn là đối tác sản xuất hàng đầu của Apple, đặc biệt là iPhone.