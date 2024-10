FPT Long Châu cấp cứu thành công bé gái bị hóc dị vật

Bác sĩ Võ Thị An đang làm việc tại hệ thống đã lập tức làm nghiệm pháp Heimlich để cấp cứu cho bé. Được biết, nghiệm pháp Heimlich là phương pháp được sử dụng khi tắc nghẽn đường thở nặng và đe dọa tính mạng do dị vật hoặc do thức ăn.

Sau quá trình cấp cứu, vật thể đã được đưa ra ngoài và bé đã hô hấp bình thường trở lại.

FPT Long Châu cấp cứu thành công cho cháu bé ở Đà Nẵng Ảnh: CTV



Trước đó, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu vinh dự được Sở Y tế TP.HCM tuyên dương đã cấp cứu thành công cho một phụ nữ bị sốc phản vệ ngay tại nhà thuốc trên đường 3 tháng 2, quận 10, TP.HCM.

Cụ thể, vào 11 giờ 40 phút ngày 4.7, một phụ nữ đến mua thuốc tại nhà thuốc FPT Long Châu trên đường 3/2, quận 10, thì bất ngờ ngất xỉu trong khi chờ nhận thuốc.

Ngay lập tức, dược sĩ nhà thuốc đã điện thoại số 115 gọi xe cứu thương và gọi bác sĩ Trần Thị Như Quỳnh - người đang làm việc tại cơ sở tiêm chủng ở cạnh bên - hỗ trợ sơ cấp cứu thành công.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng (Giám đốc Sở Y tế TP.HCM) tặng hoa chúc mừng ê kíp y, bác sĩ của nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu tại TP.HCM đã phối hợp cấp cứu sốc phản vệ thành công cho người bệnh Ảnh: CTV



Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu là chuỗi nhà thuốc đầu tiên có mặt ở 63 tỉnh thành trong cả nước, với gần 2.000 nhà thuốc và 123 trung tâm tiêm chủng, đáp ứng tính tiện lợi cho khách hàng...