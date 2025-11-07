FPT Retail nhận giải thưởng 'Top 10 công ty bán lẻ uy tín' năm thứ 9 liên tiếp

Bảng xếp hạng Top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ do Công ty Cổ phần Báo cáo Đán h giá Việt Nam (Vietnam Report) nghiên cứu, đánh giá và công bố kể từ năm 2017, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu có hoạt động kinh doanh nổi bật, được người tiêu dùng tin tưởng, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho ngành bán lẻ.



Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội, đại diện FPT Retail nhận giải thưởng Top 10 công ty bán lẻ uy tín 2025 Ảnh: CTV



Trải qua quá trình đánh giá và sàng lọc, FPT Retail đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí khắt khe của Vietnam Report, tiếp tục giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng những công ty uy tín hàng đầu ngành bán lẻ năm 2025. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp doanh nghiệp đạt vị trí “á quân” trong nhóm ngành điện máy, điện lạnh, thiết bị số. Danh hiệu này chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của FPT Retail suốt 13 năm “tận tâm phục vụ khách hàng”, lấy sự hài lòng và niềm tin của khách hàng là nền tảng để tăng trưởng bền vững.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội FPT Retail chia sẻ: “FPT Retail luôn nỗ lực nâng tầm chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ thống, hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để mang đến những sản phẩm - dịch vụ chất lượng nhất đến với người tiêu dùng. Giải thưởng này chính là động lực để chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục sứ mệnh chăm sóc và phục vụ toàn diện nhu cầu của hàng triệu gia đình Việt".

FPT Retail thông qua chuỗi FPT Shop, F.Studio by FPT, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định cam kết mang đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm chất lượng cao, minh bạch nguồn gốc xuất xứ, tận tâm phục vụ khách hàng và chuyển đổi số toàn diện để nâng tầm trải nghiệm.

Với FPT Shop, công ty chú trọng tối ưu hoạt động trên từng cửa hàng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm chính hãng chất lượng cao, mở rộng kinh doanh ở mảng điện máy nhằm đa dạng hóa sự lựa chọn cho tất cả khách hàng. Đồng thời, FPT Shop tiếp tục khẳng định “ADN” của mình trên thị trường thông qua ứng dụng công nghệ tối ưu hóa quá trình mua sắm, chú trọng đào tạo nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên, chăm sóc khách hàng tận tâm từ tư vấn đến hậu mãi.



Cùng với đó, Long Châu không ngừng mở rộng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng ở khắp cả nước, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá cả hợp lý đến người dân, minh bạch nguồn gốc dược phẩm, chú trọng việc đào tạo liên tục để nâng cao chuyên môn, tay nghề của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng tại hệ thống, lấy khách hàng - người bệnh làm trung tâm.

