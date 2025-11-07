Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

FPT Retail nhận giải thưởng 'Top 10 công ty bán lẻ uy tín' năm thứ 9 liên tiếp

Thành Luân
Thành Luân
07/11/2025 06:26 GMT+7

Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) được vinh danh "Top 10 công ty bán lẻ uy tín", đứng thứ hai trong nhóm ngành điện máy - điện lạnh - thiết bị số, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp doanh nghiệp xuất sắc nhận giải thưởng này.

Bảng xếp hạng Top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) nghiên cứu, đánh giá và công bố kể từ năm 2017, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu có hoạt động kinh doanh nổi bật, được người tiêu dùng tin tưởng, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho ngành bán lẻ.

FPT Retail nhận giải thưởng 'Top 10 công ty bán lẻ uy tín' năm thứ 9 liên tiếp - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội, đại diện FPT Retail nhận giải thưởng Top 10 công ty bán lẻ uy tín 2025

Ảnh: CTV

Trải qua quá trình đánh giá và sàng lọc, FPT Retail đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí khắt khe của Vietnam Report, tiếp tục giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng những công ty uy tín hàng đầu ngành bán lẻ năm 2025. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp doanh nghiệp đạt vị trí “á quân” trong nhóm ngành điện máy, điện lạnh, thiết bị số. Danh hiệu này chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của FPT Retail suốt 13 năm “tận tâm phục vụ khách hàng”, lấy sự hài lòng và niềm tin của khách hàng là nền tảng để tăng trưởng bền vững.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội FPT Retail chia sẻ: “FPT Retail luôn nỗ lực nâng tầm chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ thống, hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để mang đến những sản phẩm - dịch vụ chất lượng nhất đến với người tiêu dùng. Giải thưởng này chính là động lực để chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục sứ mệnh chăm sóc và phục vụ toàn diện nhu cầu của hàng triệu gia đình Việt".

FPT Retail thông qua chuỗi FPT Shop, F.Studio by FPT, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định cam kết mang đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm chất lượng cao, minh bạch nguồn gốc xuất xứ, tận tâm phục vụ khách hàng và chuyển đổi số toàn diện để nâng tầm trải nghiệm.

Với FPT Shop, công ty chú trọng tối ưu hoạt động trên từng cửa hàng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm chính hãng chất lượng cao, mở rộng kinh doanh ở mảng điện máy nhằm đa dạng hóa sự lựa chọn cho tất cả khách hàng. Đồng thời, FPT Shop tiếp tục khẳng định “ADN” của mình trên thị trường thông qua ứng dụng công nghệ tối ưu hóa quá trình mua sắm, chú trọng đào tạo nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên, chăm sóc khách hàng tận tâm từ tư vấn đến hậu mãi.

Cùng với đó, Long Châu không ngừng mở rộng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng ở khắp cả nước, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá cả hợp lý đến người dân, minh bạch nguồn gốc dược phẩm, chú trọng việc đào tạo liên tục để nâng cao chuyên môn, tay nghề của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng tại hệ thống, lấy khách hàng - người bệnh làm trung tâm.

Tin liên quan

FPT Retail đạt hơn 36.000 tỉ doanh thu sau 9 tháng năm 2025

FPT Retail đạt hơn 36.000 tỉ doanh thu sau 9 tháng năm 2025

Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 36.170 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 804 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

FPT Vietnam Report FPT Retail Bán lẻ sản phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận