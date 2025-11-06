Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

FPT Shop và TriGood ứng dụng công nghệ định giá tự động 'Thu cũ - Đổi mới'

Thành Luân
Thành Luân
06/11/2025 10:06 GMT+7

FPT Shop chính thức hợp tác cùng TriGood triển khai chương trình "Thu cũ - Đổi mới" trên toàn hệ thống nhằm mang đến cho người dùng giải pháp nâng cấp iPhone dễ dàng, minh bạch và tiết kiệm hơn.

Theo đó, khách hàng có thể mang iPhone cũ đến cửa hàng FPT Shop để được định giá và đổi sang thiết bị mới với mức giá thu cũ cạnh tranh, minh bạch, thông qua nền tảng định giá tự động IMPROVED. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, khách hàng sẽ nhận được báo giá chính xác dựa trên tình trạng thực tế của thiết bị và có thể hoàn tất giao dịch chỉ trong vài phút.

FPT Shop và TriGood triển khai Chương trình thu cũ Đổi mới với công nghệ định giá tự động - Ảnh 1.

Đại diện hai bên tại buổi lễ ký kết

Ảnh: CTV

Sau khi đồng ý mức giá, khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm muốn đổi, thanh toán phần chênh lệch hoặc có thể trả góp với 0% lãi suất và nhận ngay thiết bị mới chính hãng. Chương trình hiện chỉ áp dụng thu cũ đối với iPhone, khách hàng có thể tùy chọn nâng cấp lên nhiều sản phẩm mới khác nhau như iPhone, MacBook, iPad hoặc điện thoại Android từ các thương hiệu Samsung, OPPO, Xiaomi. Giá trị thu cũ được trừ trực tiếp vào giá bán thiết bị mới, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp mà không cần mất thời gian rao bán, không lo bị ép giá hay gặp rủi ro trong giao dịch.

Điểm đặc biệt trong sự kiện hợp tác lần này là việc ứng dụng công nghệ định giá tự động IMPROVED để phân tích tình trạng thiết bị và đối chiếu với cơ sở dữ liệu hàng triệu giao dịch thu mua - bán lại trên thị trường. Nhờ đó, hệ thống có thể đưa ra mức định giá minh bạch, chính xác và công bằng cho từng thiết bị. Toàn bộ quy trình kiểm định, xác nhận và thu hồi máy cũ được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng và an toàn dữ liệu cá nhân cho khách hàng. Thông qua hợp tác này, hai bên hướng đến mục tiêu “Tăng giá trị thu cũ - Nâng trải nghiệm khách hàng”.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, chia sẻ: “FPT Shop luôn coi công nghệ là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động, đặc biệt là việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc hợp tác cùng TriGood lần này là bước tiến trong hành trình số hóa toàn diện quy trình ‘Thu cũ - Đổi mới’, giúp khách hàng được định giá thiết bị nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn bao giờ hết. Chúng tôi không chỉ mang đến mức giá thu cũ cạnh tranh mà còn ứng dụng công nghệ để tối ưu mọi điểm chạm trong hành trình mua sắm - từ khâu định giá, thanh toán đến nhận thiết bị mới".

Chương trình hợp tác giữa FPT Shop và TriGood được kỳ vọng là bước khởi đầu cho xu hướng “Thu cũ - Đổi mới thông minh” tại Việt Nam, nơi người tiêu dùng vừa được tối ưu giá trị thiết bị, vừa góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc tái sử dụng và tái chế thiết bị công nghệ.

