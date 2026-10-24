FPT Shop chính thức mở bán dòng PC Mini E-Power, giá từ 12,39 triệu đồng

Trước nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng trong việc lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp với không gian và mục đích sử dụng, FPT Shop cho biết tiếp tục mở rộng danh mục máy tính với dòng PC Mini E-Power. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng cần giải pháp máy tính để bàn nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng cho học tập, làm việc văn phòng và các tác vụ đa nhiệm. PC Mini E-Power được lắp đặt theo quy trình đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015, góp phần đáp ứng yêu cầu về tính ổn định trong quá trình sử dụng.



PC Mini E-Power sở hữu kích thước 205 x 205 x 108 mm, giúp tiết kiệm diện tích bố trí nhưng vẫn sử dụng nền tảng bộ vi xử lý desktop. Thiết kế này phù hợp với nhiều không gian như văn phòng, phòng học, căn hộ hoặc khu vực làm việc tại nhà, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dùng ưu tiên sự gọn gàng và linh hoạt ẢNH: NVCC

Dòng sản phẩm được phát triển với 6 phiên bản cấu hình, trải rộng từ phân khúc phổ thông đến hiệu năng cao. Người dùng có thể lựa chọn giữa các bộ vi xử lý Intel Core i3-14100 (giá 14,09 triệu đồng), Intel Core i5-14400 (giá 15,09 triệu đồng), Intel Core i7-12700 (giá 18,19 triệu đồng), AMD Ryzen 5 3400G (giá 12,39 triệu đồng), AMD Ryzen 5 5600GT (giá 15,99 triệu đồng) và AMD Ryzen 7 5700G (giá 15,99 triệu đồng), đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như học tập, xử lý công việc văn phòng và các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao hơn.

Bên cạnh cấu hình đa dạng, PC Mini E-Power cũng duy trì khả năng nâng cấp phần cứng trong quá trình sử dụng. Máy hỗ trợ nâng cấp RAM lên tối đa 32GB và mở rộng tối đa 4 ổ SSD 2,5 inch, tạo điều kiện để người dùng nâng cao hiệu suất hoặc tăng dung lượng lưu trữ khi nhu cầu sử dụng thay đổi. Tất cả các phiên bản đều được trang bị sẵn 16GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi 6, Bluetooth và hệ điều hành Windows 11 Pro bản quyền, giúp người dùng có thể sử dụng máy ngay sau khi mua. Sản phẩm cũng hỗ trợ kết nối đồng thời nhiều màn hình, trong đó, 2 màn hình trên nền tảng Intel và tối đa 3 màn hình trên nền tảng AMD, phù hợp với các nhu cầu làm việc đa nhiệm.

Tất cả khách hàng chọn sở hữu PC Mini E-Power tại FPT Shop sẽ được hưởng chính sách bảo hành 3-1-1, gồm đến 3 năm bảo hành và hỗ trợ đổi 1 linh kiện phát sinh lỗi do nhà sản xuất trong năm đầu. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng hỗ trợ trả góp 0% với trả trước từ 0 đồng trong thời hạn lên đến 18 tháng. Riêng trong tháng 10, học sinh, sinh viên khi mua PC Mini E-Power được hưởng ưu đãi giảm giá đến 10%.

