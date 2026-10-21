FPT thúc đẩy hợp tác công nghệ, đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X, ngày 20.10, Tập đoàn FPT cùng Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin lượng tử. Hoạt động diễn ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch ẢNH: TTXVN

Thỏa thuận hướng tới kết nối giới khoa học Việt Nam với các cơ sở nghiên cứu quốc tế, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử tại Việt Nam; đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ chiến lược. Hai bên sẽ tìm kiếm cơ hội triển khai các hoạt động nghiên cứu chung, trao đổi nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia, đồng thời tổ chức hội thảo chuyên môn, chia sẻ thông tin và xác định những hướng nghiên cứu có tiềm năng phát triển lâu dài.

Giáo sư Joachim Mathiesen, Viện trưởng Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen và ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT trao biên bản ghi nhớ ẢNH: TTXVN

Chia sẻ về hợp tác, ông Phạm Minh Tuấn - Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software - cho biết: "Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc xây dựng năng lực công nghệ lượng tử. Chúng tôi tin rằng để làm được điều đó, cần có sự đầu tư lâu dài vào nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Việc hợp tác với Viện Niels Bohr thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học lượng tử, đồng thời mở ra một giai đoạn hợp tác khoa học mới giữa Việt Nam và Đan Mạch. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà nghiên cứu tương lai và góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại cả hai quốc gia."

Giáo sư Joachim Mathiesen, Viện trưởng Viện Niels Bohr chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam của FPT. Hai bên mong muốn kết nối các nhà khoa học để tìm kiếm cơ hội nghiên cứu chung trong các lĩnh vực vật liệu lượng tử, linh kiện chip và công nghệ quang tử. Việc kết hợp thế mạnh nghiên cứu của Viện Niels Bohr với năng lực ứng dụng và thương mại hóa công nghệ của FPT được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử tại Việt Nam".

Trong khuôn khổ sự kiện, FPT cũng tham gia phiên bàn tròn lãnh đạo doanh nghiệp và các phiên thảo luận tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước. FPT hiện hợp tác với nhiều doanh nghiệp Đan Mạch như DSV, ISS, Novo Nordisk, và từng hỗ trợ Carlsberg triển khai sản xuất thông minh cùng một số sáng kiến chuyển đổi số khác. Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software.