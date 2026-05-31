FPT ký 6 hợp tác chuyển đổi AI với tập đoàn lớn tại Thái Lan và Singapore

Mai Phương
31/05/2026 12:16 GMT+7

FPT ký 6 hợp tác chuyển đổi AI cho các tập đoàn lớn trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, sản xuất, ngân hàng, năng lượng

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan tại Bangkok và Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Thái Lan và Singapore, Tập đoàn FPT đã ký kết 6 thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi AI và chuyển đổi số với các tập đoàn lớn trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, sản xuất, ngân hàng, năng lượng, logistics và dịch vụ mặt đất.

Tại Thái Lan, FPT ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF), tập đoàn nông công nghiệp và thực phẩm Thái Lan hàng đầu thế giới, nhằm nghiên cứu và triển khai các giải pháp chuyển đổi AI, chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn. FPT đồng thời hợp tác với SCG để nghiên cứu và triển khai các sáng kiến AI và chuyển đổi số thế hệ mới trên toàn hệ sinh thái kinh doanh.

Tại Thái Lan, FPT ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) và SCG nghiên cứu và triển khai các giải pháp chuyển đổi AI

Tại Singapore, FPT mở rộng hợp tác với hàng loạt tập đoàn đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, logistics và giao thông. Cụ thể, FPT và ngân hàng đa quốc gia UOB hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi AI, chuyển đổi số, đổi mới dịch vụ tài chính và phát triển hệ sinh thái fintech khu vực. Đồng thời, công ty hợp tác với tập đoàn năng lượng và phát triển đô thị Sembcorp trong các lĩnh vực chuyển đổi AI, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị thông minh.

Trong lĩnh vực logistics và vận tải, FPT ký kết hợp tác với Singapore Airport Terminal Services (SATS) nhằm khảo sát và phát triển hợp tác chiến lược trong AI, đổi mới công nghệ và logistics tại Singapore, Việt Nam và khu vực châu Á. Song song đó, công ty cũng hợp tác chiến lược với ComfortDelGro, một trong những tập đoàn vận tải đa quốc gia lớn nhất thế giới, nhằm phát triển các giải pháp vận tải thông minh, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên quy mô khu vực.

Loạt hợp tác này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của FPT trong làn sóng chuyển đổi AI toàn cầu. Chia sẻ về các thỏa thuận hợp tác, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT cho biết, việc các tập đoàn hàng đầu khu vực chọn FPT cho các chương trình chuyển đổi AI chiến lược phản ánh sự quan tâm và nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp đối với việc ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận hành. Những hợp tác lần này không chỉ mở rộng ứng dụng AI trong các ngành kinh tế trọng điểm mà còn góp phần hình thành các mô hình chuyển đổi AI quy mô lớn, tạo ra hiệu quả có thể đo lường và nhân rộng.



CP và FPT thúc đẩy chuyển đổi AI trong chuỗi nông nghiệp - thực phẩm

Công ty Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) và Công ty Cổ phần FPT (FPT) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược giữa CPF và FPT tại Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi AI và Chuyển đổi số trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm, tập trung vào nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sản xuất thông minh và quản trị chuỗi cung ứng.

