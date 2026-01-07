SATRA và FPT bắt tay hợp tác toàn diện

Chiều 7.1, Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) và Công ty CP FPT chính thức ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tối ưu nguồn lực của mỗi bên, gia tăng hiệu quả hoạt động.

Theo đó, SATRA và FPT sẽ phối hợp triển khai kế hoạch, thực hiện hoạt động đầu tư, phát triển, mua bán hàng hóa dịch vụ cũng như ứng dụng các sản phẩm và giải pháp công nghệ trong những lĩnh vực và ngành nghề mà hai bên cùng quan tâm nhằm bảo đảm khai thác tối ưu nguồn lực, gia tăng hiệu quả hoạt động và góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững.

SATRA và Tập đoàn FPT hợp tác chiến lược, đồng hành thực hiện chuyển đổi số ẢNH: CTV

Cụ thể, FPT xem xét sử dụng các hàng hóa, dịch vụ do SATRA cung cấp; nghiên cứu, đề xuất và thí điểm các giải pháp thuộc hệ sinh thái Made by FPT ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và an ninh, bao gồm nhưng không giới hạn ở giải pháp giám sát an ninh ứng dụng Camera AI, phục vụ công tác giám sát, cảnh báo sớm và nâng cao mức độ an toàn tại các địa điểm kinh doanh, kho vận, chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ của SATRA; ứng dụng AI trong các bài toán an ninh và quản trị vận hành và đồng hành cùng SATRA trong triển khai các sáng kiến số trong lộ trình chuyển đổi số đến năm 2030...

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA, nhấn mạnh: Trong bối cảnh nền kinh tế số đang thay đổi từng ngày, SATRA hiểu rằng việc giữ vững vị thế trên thị trường không chỉ nằm ở quy mô cung ứng mà còn nằm ở khả năng làm chủ công nghệ. Với hệ sinh thái trải dài từ sản xuất, logistics đến các chuỗi bán lẻ hiện đại và chợ đầu mối, chúng tôi đang đứng trước cơ hội lớn để tối ưu hóa vận hành. Thông qua sự đồng hành của FPT, SATRA sẽ đưa trí tuệ nhân tạo và các giải pháp an ninh thông minh vào từng nhịp đập của doanh nghiệp. Từ việc giám sát an ninh bằng camera AI đến việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng tại các điểm bán, mọi quy trình sẽ trở nên minh bạch hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Hợp tác này còn mở ra một không gian tăng trưởng mới khi chúng tôi kết hợp thế mạnh nguồn hàng chất lượng của SATRA với nền tảng thương mại điện tử hiện đại của FPT. Sự xuất hiện của hàng hóa SATRA trên hệ sinh thái Sendo hay việc mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi tại các cơ sở của FPT chính là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa sản phẩm tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng nhất. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho hai doanh nghiệp mà còn góp phần vào mục tiêu chung của thành phố: Xây dựng nền kinh tế số, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn cho người dân và cộng đồng.