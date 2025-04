G-Dragon tái xuất sau 8 năm, khởi động chuyến lưu diễn thế giới

Chỉ trong tuần đầu phát hành, album Übermensch của G-Dragon đã bán ra hơn 440.000 bản, trong khi ca khúc chủ đề Power càn quét các bảng xếp hạng nhạc số. Không chỉ gây tiếng vang trên thị trường âm nhạc, nam ca sĩ còn khiến khán giả phấn khích khi công bố chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và cháy sạch vé ngay khi mở bán.

Sau 8 năm vắng bóng, G-Dragon chính thức tái xuất làng nhạc Kpop với album Übermensch ẢNH: @XXXIBGDRGN

Sức hút của anh không chỉ giới hạn trong âm nhạc, mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang lĩnh vực truyền hình. Nam ca sĩ đã khuấy động màn ảnh nhỏ với show tạp kỹ Good Day, thống trị bảng xếp hạng buzz suốt 4 tuần liên tiếp. Sự đa tài và sức hút không thể phủ nhận của anh đã góp phần định hình lại Kpop và đưa làn sóng Hallyu vươn xa trên toàn cầu.

Chuyến lưu diễn thế giới Übermensch khởi động tại sân vận động Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vào ngày 29.3. Đêm diễn thu hút khoảng 33.000 khán giả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt khi G-Dragon trình diễn 25 bản hit đình đám. Dù thời tiết lạnh bất thường khiến lịch trình phải lùi 30 phút, sức nóng của buổi biểu diễn vẫn không hề giảm sút.

G-Dragon không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với giọng hát và kỹ năng trình diễn mà còn gây ấn tượng với loạt trang phục đẳng cấp ẢNH: @XXXIBGDRGN

Mở màn với Power và Home Sweet Home, anh xuất hiện trong bộ trang phục rực rỡ, khoác áo hoa hồng, kết hợp vương miện đính đá quý cùng hàng loạt trang sức kim cương, tạo hình ảnh đầy vương giả.

Ở những ca khúc kế tiếp như: Super Star, Middle Fingers-Up, One of a Kind và Crayon, G-Dragon tháo vương miện, để lộ mái tóc bạch kim với phần highlight xám ấn tượng. Khi biểu diễn Bonamana và That XX, anh thay đổi phong cách khi khoác ngoài chiếc áo dáng dài đính kết tinh xảo của Chanel, phối cùng bốt cao cổ, tiếp tục chứng minh danh hiệu "ông hoàng thời trang" của Kpop.

Bên cạnh âm nhạc, nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng sâu rộng của mình trong làng thời trang ẢNH: X CAPTAING

Là khách mời quen thuộc tại các tuần lễ thời trang lớn, G-Dragon được đánh giá là người mở đầu cho nhiều xu hướng độc đáo tại châu Á, từ kiểu tóc đến trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân. Không chỉ tập trung vào nghệ thuật, G-Dragon còn dành sự quan tâm đến các vấn đề xã hội. Theo thông tin từ công ty quản lý Galaxy Corporation, nam ca sĩ sẽ trích 300 triệu won (hơn 5,2 tỉ đồng) từ doanh thu concert tại Goyang để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả cháy rừng tại Hàn Quốc.

Sau hai đêm diễn tại Goyang, G-Dragon tiếp tục chuyến lưu diễn tại nhiều quốc gia khác, bao gồm Tokyo (Nhật Bản), Bulacan (Philippines), Macau (Trung Quốc), Đài Loan, Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia) và Hồng Kông.

Sau hai đêm diễn tại Goyang, G-Dragon sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại nhiều quốc gia khác ẢNH: @XXXIBGDRGN

Trước đó, nam ca sĩ từng làm nên lịch sử với tour diễn Act III: M.O.T.T.E năm 2017, thu hút 654.000 khán giả trên toàn cầu. Với lần tái xuất này, G-Dragon không chỉ khẳng định vị thế huyền thoại mà còn tiếp tục nâng tầm tiêu chuẩn của một nghệ sĩ solo trong Kpop. Sự sáng tạo không giới hạn, khả năng kết nối mạnh mẽ với khán giả và phong cách riêng biệt đã giúp G-Dragon không chỉ trở lại mà còn "thống trị" Kpop theo cách của riêng mình.