Gã chằn tinh tốt bụng Shrek tái ngộ khán giả dịp 25 năm ngày phim ra đời

Dự án Shrek 5, do DreamWorks Animation sản xuất và Universal phát hành, đang "lăn bánh". Phim dự kiến ra mắt khán giả thế giới vào ngày 1.7.2026, nhân kỷ niệm 25 năm thương hiệu này chiếm cảm tình khán giả kể từ phần phim gốc là Shrek (2001).

Trong dòng phim chính, thương hiệu Gã chằn tinh tốt bụng đã được sản xuất 4 phần và đều ăn khách PARAMOUNT PICTURES

Walt Dohrn, biên kịch của phần 2 và 3, ngồi ghế chỉ đạo dự án. Đồng hành cùng Walt Dohrn trong vai trò này là đạo diễn Brad Ableson (chỉ đạo bom tấn hoạt hình Minions: The Rise of Gru, cũng do Universal phát hành). Cả 3 nghệ sĩ từng lồng tiếng cho 3 nhân vật chính trong phần phim năm 2001 đều quay lại lồng tiếng cho phần mới nhất, là Mike Myers, Eddie Murphy và Cameron Diaz.

Kể từ phần phim thứ 4 mang tên Shrek Forever After (ra mắt tháng 5.2010), đến tận 16 năm sau, khán giả mới được hội ngộ cùng gã chằn tinh màu xanh cùng gia đình anh ta trên màn ảnh rộng. Nhà làm phim Gina Shay, từng sản xuất phần 4 và Chris Meledandri, CEO của hãng phim Illumination (nổi tiếng qua thương hiệu Kẻ trộm mặt trăng), cùng ngồi ghế sản xuất phần thứ 5 này.

Tính đến hiện tại, Gã chằn tinh tốt bụng là một trong những thương hiệu hoạt hình sinh lời rất tốt dù có tuổi đời khá lâu DREAMWORKS PICTURES

Ra đời đầu thập niên 2000 nhưng vẫn giữ phong độ tại phòng vé qua 4 phần phim thuộc tuyến chính và 2 phần phim thuộc tuyến phim phái sinh, Gã chằn tinh tốt bụng hiện nắm trong tay số tiền phòng vé đáng mơ ước. Tổng kinh phí 6 phần phim là 775 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu trên 4 tỉ USD. Trong đó, phần phim Shrek 2 ra mắt năm 2004 có doanh thu "khủng" và cao nhất loạt phim với trên 932 triệu USD toàn cầu.