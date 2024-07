Phim hoạt hình quốc tế 'khuấy đảo' phòng vé dịp hè

Trong khi Inside Out 2 (đạo diễn: Kelsey Mann) chưa "hạ nhiệt" trên toàn cầu (tổng doanh thu hiện tại trên 1,045 tỉ USD), các nhà phát hành rục rịch "dọn ghế" cho khán giả chờ bộ phim hoạt hình mới nhất là Despicable Me 4 (đạo diễn: Chris Renaud) ra rạp từ ngày 3.7 tại thị trường Bắc Mỹ. Phim sẽ được chiếu rộng rãi tại 4.000 điểm rạp, và được dự đoán thu về 110 - 120 triệu USD tại phòng vé trong 5 ngày mở màn.

Kẻ trộm mặt trăng 4 tuy nhận về nhiều ý kiến trái chiều của giới phê bình hàn lâm nhưng các nhà quan sát phòng vé dự đoán phim sẽ "ăn nên làm ra" mùa phim hè này UNIVERSAL

Phim Despicable Me 4 hiện đã thu về 25,5 triệu USD từ các thị trường bên ngoài Bắc Mỹ, sắp tới sẽ được chiếu tại nhiều thị trường khác và tổng doanh thu quốc tế theo dự đoán sẽ đạt khoảng 75 - 80 triệu USD trong hết tuần này. Tổng doanh thu toàn cầu của phim trong tuần đầu ra rạp được dự đoán đạt 200 triệu USD, và đây sẽ là một khởi đầu suôn sẻ cho các nhà sản xuất. Đáng chú ý, phim sẽ được chiếu dưới các màn hình chất lượng cao như IMAX, 4DX, ScreenX và 3D bên cạnh rạp chiếu truyền thống.

Dù được "ưu ái" về số lượng suất chiếu lẫn định dạng màn hình rạp chiếu, nhưng cuối tuần này, Despicable Me 4 phải đối đầu với Inside Out 2 và có lẽ sẽ chật vật để tranh "ngôi vương" phòng vé.

Với Inside Out 2, phim cũng vừa đạt mốc mới là trở thành phim hoạt hình ăn khách nhất của Disney cũng như Pixar trong vòng 5 năm trở lại đây tại Bắc Mỹ với số tiền 478,2 triệu USD, vượt qua "bom tấn" Frozen II (phim đạt 477,3 triệu USD).

Phim Kẻ trộm mặt trăng 4 ra rạp đúng lúc Những mảnh ghép cảm xúc 2 (ảnh) đang có sức hút lớn với khán giả, khiến cuộc cạnh tranh của phim hoạt hình tại phòng vé càng gay cấn DISNEY

Trước 2 phim hoạt hình Inside Out 2 và Despicable Me 4, tác phẩm The Garfield Movie (đạo diễn: Mark Dindal) cũng tạo tiếng vang tại phòng vé với số tiền 230 triệu USD toàn cầu (kinh phí thực hiện 60 triệu USD). Trong 3 thương hiệu này, The Garfield Movie là thương hiệu có tuổi đời lâu nhất, đã chiếm được cảm tình của khán giả trong suốt 2 thập niên qua.

Phim hoạt hình đang "chen chân" tại rạp cho thấy thể loại này rất được ưa chuộng tại phòng vé dạo gần đây, sức hút thậm chí cao hơn phim người đóng (phim người đóng có tổng doanh thu toàn cầu cao nhất hiện tại là Dune: Part 2 với số tiền 711 triệu USD).

Một mùa phim hè rộn rã đang diễn ra, sự xuất hiện của Despicable Me 4 càng giúp khuấy động thị trường phim. Riêng ở Việt Nam, phim Despicable Me 4 dự kiến ra rạp từ ngày 5.7.